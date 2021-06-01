情歌王子品冠日前剛從大陸結束工作返台，在居家隔離期間，他除了利用扭腰盤、彈力帶、伏地挺身訓練板這3樣秘密武器，保持運動習慣，也給兩個小孩網購了彈跳床，讓他們停課在家可以盡情放電。

品冠表示，運動非常重要，因為防疫期間，尤其住在防疫旅館，14天待在一個不大的空間裡，如果一直耍廢的話，人很容易心情低落。「尤其我平時都固定運動或上健身房的人，一但沒有動就渾身不舒服，而且運動出汗也可以增強抵抗力，也避免因為沒有活動而變胖」，他之前在上海、台北隔離期間，都帶著扭腰盤、彈力帶、還有伏地挺身訓練板。

嚴以律己的品冠，不論看新聞、看影集、聽音樂或跟家人視訊的時候，都站在扭腰盤上，他規定自己每一天都要扭超過1萬下，維持良好體態。他也努力做伏地挺身，一天會做5組，一組30下，完成之後再用彈力帶做伸展運動。

品冠重視全家人的健康，家中陸續添購的健身設備包括踏步機、跑步機、直立式拳擊沙包、乒乓桌球伸縮網架、籃球框、trx懸吊訓練等，宛如小型健身房。

疫情升三級警戒後，他的兩個小孩除了停課，一對一的才藝課及鋼琴課也暫停，一切以防疫為優先，小孩在家時間變多，讓老婆更加辛苦，他也鼓勵老婆小孩多做運動，特別的是，「我最近才給小孩網購了彈跳床，讓他們停課在家盡情放電。」

(中時 )