科技廠辦工程不因疫情影響，持續趕工中，預拌混凝土廠第二季出貨量仍比首季增加；台泥（1101）、環泥（1104）及國產建材實業（2504）指出，第二季預拌混凝土的出貨量，估會比首季成長7-10％。

預拌混凝土公會指出，今年帶動預拌混凝土需求增加，主要是科技廠辦工程案量增加，南科、竹科科技廠辦群聚效應，帶動預拌混凝土需求大增。

環泥統計2021年第一季整體預拌混凝土發貨量約在40萬立方米；環泥表示，以目前手中預拌混凝土的訂單量來看，第二季每個月發貨量應該會達14～15萬立方米，比第一季多出10％上下。

除了科技大廠，在南科、竹科等全台各科學園區，展開大興土木、積極擴廠工程，帶動預拌混凝土的需求持續；另外，產業群聚效應發揮，帶旺周遭房市與其供應鏈營建產業的熱絡發展，也帶來非常龐大的混凝土需求；台灣區預拌混凝土公會預估，2021年國內預拌混凝土的出貨量，會比2020年增加7％上下。

國產建材統計，已供應全台各科學園區約七成廠房工程的預拌混凝土，至第二季，在手訂單約750～800萬立方米，且每月都還接到新的訂單。

2020年，國產建材預拌混凝土出貨量達655萬立方米，年增約5％；2021年，在「擇優出貨」的策略，選擇一些毛利較高的案源接單，國產預期，今年出貨量將呈小幅度成長，但獲利估會有二位數的增加。

(工商 )