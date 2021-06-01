近日受到新冠疫情升溫影響，配合防疫許多人居家辦公，Podcast節目收聽率大增，獸醫系正妹蔡祥身為「好好聽FM」旗下播客，她主持的寵物節目《蔡祥的異想世界》經常講述寵物的生活點滴，因此許多聽眾留言詢問毛小孩與疫情的問題。
蔡祥說，「貓、狗染疫的機率非常小，當然國外也有個案有感染，但症狀輕微，其實不需要過度緊張。」並表示，需要注意的其實是防範毛小孩成為帶原，因為牠們身上的毛、用過的東西、項圈等等，都可能沾染到病毒。由於她的大姊是獸醫，現面對入院的動物，醫療過程中都是全程戴口罩並且隨時酒精消毒環境，嚴陣以待。
比起擔心感染，最容易被飼主們忽略的是消毒水問題，現在很多地方都在大消毒，這對毛小孩反而傷害更大，蔡祥說，帶毛小孩出門要戴嘴套，嘴套不用太緊，要讓牠們有舌頭散熱的空間，主要是防止牠們亂吃、亂咬接觸到有藥劑的東西。
蔡祥舉例，「像有胺類的消毒水、次氯酸水、漂白水、酒精，尤其酒精對貓咪是劇毒，不要讓貓咪接觸到。如果發現毛小孩出現中毒症狀，如嘔吐、發抖、抽搐，嚴重還會死亡。」
★中時新聞網提醒您：
防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！
回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。
※免付費防疫專線：1922、0800-001922
(中時 )
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