禾伸堂（3026）配息已連續兩年僅次於龍頭廠國巨（2327），成為股價重要支撐，隨著龍頭新產將在下半年按原定計畫開出，禾伸堂董事長唐錦榮在今年的營運報告書定調，擴大利基型產品生產量能，將是禾伸堂中長期發展的重要策略。

禾伸堂已經連續四年配息逾5元，今年配息8元，對照目前的股價，隱含現金殖利率將近6％，高殖利率支撐禾伸堂股價高檔震盪，隨著車用、5G擴大MLCC的市場胃納量，不同於國巨（2327）、華新科（2492）走經濟規模路線，禾伸堂更側重利基市場。

禾伸堂董事長唐錦榮在營運報告書中表示，龍潭新廠擴建計畫仍在進行中，預計今年投產，完成後將有效提升自製產品產出，以配合未來5G網通發展趨勢、車用電子及工控等客戶需求，擴大利基型產品生產量能將是禾伸堂中長期發展的重要策略。

唐錦榮表示，禾伸堂響應政府投資台灣方案，通過經濟部審查核准「根留台灣企業加速投資行動方案」，預計投資25億元擴建龍潭新廠。

禾伸堂現有MLCC月產能約10億顆，且沒有小尺寸產品，全數以0603以上大尺寸MLCC為主，對照國巨現有月產能，產能規模是國巨的1.25％，但因成功區隔市場，自製的MLCC產能滿載，能見度可看至第三季。

龍潭新廠全產稼動之下，月產能可望提升至60％至16億顆，根據市調機構估計，大尺寸MLCC數量僅占整體MLCC市場的4％，但是產值可達20％以上，且專注於大尺寸MLCC或是利基型MLCC的競爭廠不多，有助於減緩MLCC價格競爭。

(工商 )