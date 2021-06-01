上緯投控（3708）目前已在歐洲銷售環保耐蝕材料，風電葉片材料，碳纖複合材料，透過台灣與大陸製造，經海運或是路運送至歐洲。因應區域經濟趨勢，並擴大搶進歐洲風電商機，上緯將啟動歐洲廠代工或併購計畫，建立歐洲產能，預計上半年拍版定案、下半年執行。

上緯表示，目前歐洲評估進度順利。若能於下半年開始執行，期盼明（2022）年上半年在歐洲量產風電葉片樹脂，後（2023）年量產環保耐蝕材料、拉擠碳板；預計建立歐洲產能後將可提高毛利率，降低運輸費用，加快對客戶交期，提升產品競爭力。

上緯投控第一季台灣營收占比6％、大陸約71％，國際為23％。新材料事業來看，環保綠能占比為58％，環保耐熱材料32％。

上緯指出，公司因離岸風電吸引國際大廠來台投資，生產的風電葉片樹脂只花一年就獲大廠認證完畢，成為本土風電上游材料供應商。目前風電葉片樹脂事業新增Vestas、上海電氣等國際大廠客戶；環保耐蝕材新增GE等大客戶，盼2022年成為全球風電葉片材料領頭羊。

此外，大陸十四五規畫二氧化碳排放於2030年前達到峰值，2060年前實現碳中和，並宣示2021-25年間年均新增風電裝機50GW以上。業界預估大陸風電市場2021為35-40GW，2022-2025達35-50GW。

上緯指出，伴隨兩岸及國際新客戶持續推展，搭配兩岸與歐洲產能布局確立，朝2025年環保耐蝕材的亞洲市占率大於25％，全球風電葉片樹脂市占率逾25％，風電碳纖材料全球市占率達30％目標積極挺進。

(工商 )