雲林縣1日0本土確診個案，縣府喜迎連3天「嘉玲」之餘仍不敢掉以輕心，1日持續進行全縣消毒等防疫工作，縣府表示，目前縣內共有11件本土確診案、21件外縣市確診案至雲林足跡，傳統市場人潮經過分流勸導，人數已有減少，目前加強防疫與爭取疫苗2重點工作同步進行中，全力維持0確診。

雲林縣政府為持續加強防疫，已依疫情熱點在縣內設置13處快篩站，原本急缺新冠肺炎快篩試劑，經廣和水產食品公司、寶齡富錦生技公司、國際獅子會300DI區辦事處、維多利亞雙語中小學、雲林縣海軍陸戰隊退伍協會等企業團體慷慨解囊，共捐贈快篩試劑6500劑，才得以順利進行快篩。另國際虎尾中央扶輪社也捐贈指尖式脈搏血氧機10台。

縣府表示，已透過各種管道採購疫苗，目前與正昌容生技公司完成意向書簽訂，計畫購買100萬劑嬌生、莫德納、AZ疫苗，5月28日已發函衛福部正式提出專案申請，希望中央能盡速回應。

雲林縣衛生局呼籲，疫情升溫，目前中央配給雲林縣疫苗供第1類至第3類人員施打，疫苗施打為有效控制疫情的關鍵，請符合疫苗接種資格者事先預約再前往，以免出現擠打情形，排隊施打時請維持社交距離，避免人流交錯造成群聚風險。

衛生局指出，近期除了籌畫疫苗接種站外，也規畫納入具有辦理常規或流感疫苗接種經驗的醫療院所，作為施打新冠肺炎疫苗的合約醫療院所，以因應未來大量施打的需求。

(中時 )