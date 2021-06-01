霹靂布袋戲《霹靂朝靈闕》正式收官倒數，霹靂新檔《霹靂兵烽決之碧血玄黃》將於6月11日正式開播，再演口碑爆評的《霹靂兵烽決》中各勢力之間合縱連橫的險峻局勢。新劇除了帶出兵厄劍瘟後續故事之外，也將開啟佛門法宗新線。配合新檔開播，霹靂這次也讓新生代英雄「月無缺」與綜藝天王吳宗憲，進行產品聯名，打造Jacky Wu X PILI聯名合作「Jacky Wu藍芽喇叭-霹靂黃」，一齊推廣台灣文化瑰寶。

霹靂新檔《霹靂兵烽決之碧血玄黃》將於6月11日正式開播，再演口碑爆評的《霹靂兵烽決》中各勢力之間合縱連橫的險峻局勢。新劇除了帶出兵厄劍瘟後續故事之外，也將開啟佛門法宗新線。

配合新檔開播，新生代英雄「月無缺」也與長期支持在地文化藝術的綜藝天王吳宗憲進行聯名活動，從限定顏色-霹靂黃作為合作開端，打造Jacky Wu X PILI聯名合作「Jacky Wu藍芽喇叭-霹靂黃」。

Jacky Wu × PILI聯名合作「Jacky Wu藍芽喇叭-霹靂黃」。（霹靂國際多媒體提供）

新生代霹靂英雄月無缺，初登場於口碑爆評的《霹靂兵烽決》中。武功絕世外，人氣也驚人。劇中月無缺發現兄弟劍風雲身亡悲憤流下血淚，劇情播出後2小時內網路論壇洗版，隔日公開月無缺復仇的《搶先看》影片衝上YouTube「發燒影片遊戲類」當日冠軍，並蟬聯2周前10。新檔《霹靂兵烽決之碧血玄黃》也將於6/11正式開播，劇中將演出劍風雲身亡之後，行事作風丕變的月無缺，將如何引領靖玄島勢力，對付未知的七大神祕力量？觀眾引頸期盼。

這次合作中，以琴藝絕世的角色「月無缺」和在台一年熱銷五萬組的「Jacky Wu咖啡杯藍牙喇叭」雙雙聯手，主打「隨身自帶BGM」，用最驚豔的視覺與聽覺，實現憲哥「音樂無所不在」的生活理念。於6/1官網預購上市，首波限量2000組，建議售價＄1800元，在Moi Adore茉愛多官方網站販售，掀起一波戲迷預購熱潮。

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綜藝天王吳宗憲與Jacky Wu × PILI聯名合作「Jacky Wu藍芽喇叭」。（霹靂國際多媒體提供）

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