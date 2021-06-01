西班牙埃菲通訊社（EFE）表示，它的緬甸特派員姆拉覺都（Mratt Kyaw Thu，譯音）在逃離仰光軍政府後，今天將抵達馬德里尋求庇護。

30歲的姆拉覺都在德國尋求庇護未果後，轉往西班牙。姆拉覺都曾經以報導緬甸種族和宗教衝突的傑出表現，於2017年獲頒法新社凱特韋伯獎（Kate Webb Award）。

姆拉覺都自2018年以來效力於埃菲通訊社，他對於2月1日推翻緬甸民選政府領袖翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi ）的軍政府多所批評。

埃菲通訊社表示，軍政府發出拘捕令，迫使姆拉覺都前往海外尋求庇護。

緬甸軍政府發動政變4個月來，仍沒辦法平息國內要求民主的抗議聲浪。

緬甸今天多地都傳出支持民主的民眾上街抗議，同時，軍方和邊界反軍政府武裝組織之間的衝突越演越烈。軍方發動政變罷黜民選政府已經過4個月，仍無法阻止各地示威抗議行動。

伊洛瓦底江雜誌社（Irrawaddy）在社群媒體發布的照片顯示，緬甸南部琅隆（Laung Lone）反軍政府抗議民眾發起遊行活動。

根據緬甸獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now），商業大城仰光則有一群主要是年輕抗議民眾聚集在甘馬育（Kamayut）地區。其中一名抗議者手上持紙張，上頭寫著「這還沒結束，我們仍有機會。」

城市地區示威民眾為了躲避安全部隊，變得更靈活，通常以快閃方式或舉行小型秘而不宣抗議活動。在緬甸軍方發動政變後的前幾個月，大型抗議行動屢屢遭到安全部隊發射實彈鎮壓。

緬甸邊界地區少數族裔武裝組織和軍方間的數十年來衝突也在政變後重燃。少數族裔民兵組織和影子文人政府結盟，加強對政府軍發動攻擊，軍方也以重型武器和空襲反擊，迫使數千人逃難。

毗鄰泰國的克耶邦（Kayah）居民的手機拍攝影片顯示，似乎火砲從克耶邦首府壘固（Loikaw）發射到14.5公里外的德莫索鎮（Demoso）。當地人民防衛部隊（People's Defence Force）表示，他們對軍方發動攻擊，也遭到猛烈反擊。

(中央社)