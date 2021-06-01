勞動部勞動力發展署「1955勞工諮詢申訴專線」110年6月1日起提供文字客服服務，移工點進「[email protected]移點通」或「跨國勞動力權益維護資訊網站」文字客服小視窗，將有線上專人以文字回復問題，提供最新疫情及移工權益保障資訊，歡迎移工朋友使用！

勞動力發展署表示，5月17日上線的「[email protected]移點通」已有7.2萬人加入使用，為進一步提供互動式文字客服，讓移工能線上詢問問題，自6月1日起推出1955移工專線母語文字客服，結合「[email protected]移點通」主動推播及1955移工專線的電話諮詢功能，採線上真人回答移工問題。

另針對移工常見問題彙整答客問，移工只要點入視窗即可查詢；服務語言有英文、印尼文、越南文、泰文4國版本，真人互動式服務時間為每日7時30分至23時，服務以外時間將轉由1955移工專線以電話方式回答。移工朋友們可透過Qrcode、LINE ID及LINE好友連結等方式加入或至「跨國勞動力權益維護資訊網站」點選「文字客服」圖像，即可獲得最新COVID-19疫情防護、移工在臺工作權益、1955常見問題、移工在臺生活資訊等資訊。

除了文字客服外，為利移工更多元取得資訊，本次也同步推出英文、印尼文、越南文、泰文等多國語言的臉書社群平臺，即時發布與移工權益相關資訊，增加與移工間的訊息溝通管道。勞動力發展署歡迎雇主、民眾、仲介公司立即向移工朋友們分享此重要資訊，以保障自身權益，並共同為防疫而努力，共創雙贏的聘僱關係。

(工商 )