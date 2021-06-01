林武任山西省委書記。（澎湃新聞）

中共中央省部級加快人事布局。新華社1日報導，中共中央決定，樓陽生出任河南省委委員、常委、書記，不再擔任山西省委書記、常委、委員職務；林武任山西省委書記；王國生同志不再擔任河南省委書記、常委、委員職務。

官方簡歷，樓陽生，1959年10月生，浙江浦江人。1976年8月參加工作，1981年11月加入中共，工商管理碩士學位。1982年從浙江師範學院數學系畢業後任教中學。1984年起入仕，歷任江浙省共青團龍遊縣委書記、龍遊縣宣傳部部長、共青團衢州市委書記、共青團浙江省委書記。

1999年11月歷任金華市委副書記、政法委書記（正廳級）、市委副書記、市長。2003年2月主政麗水市委書記。

2008年1月升任浙江省政協副主席、省委統戰部部長。2009年1月，履新海南省委常委、組織部部長。2012年3月出任湖北省委組織部部長。2014年6月，調任山西省委副書記，2016年起擔任山西省省長。2019年11月，接替駱惠寧擔任山西省委書記。之後，林武接替樓陽生擔任山西省長。

此番卸任河南省委書記王國生，生於1956年5月，2018年上任，已屆省部級65歲年齡線。

新華網報導，林武，1962年2月生，福建閩侯人，1982年8月參加工作，1987年1月加入中共，在職研究生學歷，工學博士學位。1982年從江西冶金學院畢業後，先後在湖南省湘鋼第一、第二煉鋼廠、湘潭鋼鐵公司、湘潭鋼鐵集團公司工作，2003年轉入仕途，歷任湖南省經貿委主任、婁底市委副書記、市長、市委書記。2011年，履新湖南省委組織部常務副部長。

2015年，林武出任湖南省委常委、長株潭試驗區工委書記，一年後跨省調任吉林省委組織部部長，2017年任吉林省副省長、副書記。2018年，任山西省副省長、副書記，2019年1月出任山西省委副書記。2019年11月，山西省長樓陽生出任省委書記，次月，林武任山西省代省長並於2020年1月起任山西省省長。

(中時 )