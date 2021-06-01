央視報導，今天（6月1日）下午，廣東省廣州市召開疫情防控新聞發佈會，通報新冠肺炎疫情防控相關工作情況。

會上，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌介紹，5月31日0-24時，廣州市新增確診病例10例，由原已公佈的無症狀感染者轉確診病例1例，無症狀感染者2例。

截至5月31日24時，全市累計報告確診病例34例、無症狀感染者8例。新增報告的12名病例均為荔灣區中風險地區主動排查發現，其中密接排查發現3例、核酸大排查發現9例。現有病例均在廣州市八醫院隔離治療，病例的密接和次密接也已按有關規定進行甄別和管理。

陳斌介紹，昨日新增報告病例呈現出兩個分布特點：一是呈現出區域集中性。與此前出現的病例一樣，昨天新增的12個病例，仍然集中在兩個重點管控區域，其中中南街2例、白鶴洞街10例；二是呈現出家庭聚集現象。12個病例中，有10名病例涉及5個家庭。

陳斌強調，為了減少病毒傳播風險，為了自己和家人的健康，請繼續配合當前的疫情防控工作，盡量減少外出。

(旺報 )