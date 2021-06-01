《TVBS》於5月28日發布最新網路民調，共回收45萬份問卷。媒體人韋安直言，該民調七個選題中，每項都有七到九成，對政府防疫作為不認同，他認為，值此顯然衛福部長陳時中已失去公信力，專業技能在應對此波疫情，早已捉襟見肘，行政院長蘇貞昌，則是充滿政治算計。要解決此困境唯一的辦法，就是換副總統賴清德來接棒防疫總指揮。

TVBS民調中心就「民眾憂慮疫情、疫苗」議題進行網路問卷調查，共45萬份回收問卷，七個選題結果如下：

一，有高達95%擔心新冠肺炎疫情會擴大傳染，僅5%表示不擔心；

二，91%民眾擔心自己被傳染到新冠肺炎；

三，87%表示有意願施打疫苗，但82%對政府取得足夠疫苗沒有信心；

四，而在目前疫苗不足的情況下，81%贊成政府向德國原廠授權的大陸代理商購買德國製的輝瑞BNT疫苗，16%不贊成。

五，對於政府防治新冠肺炎疫情，有79%填答者表示沒有信心，只有20%有信心；

六，74%不滿意陳時中部長處理新冠肺炎疫情表現，25%滿意。

七，8成表示不滿意蔡英文總統施政表現，滿意度18%。

韋安今1日投書媒體風傳媒，並於臉書轉載全文，他表示，賴有著崇高的社會威望、醫療專業學識，豐富的行政經驗。在緊急危難時刻放手一搏，從疫苗採購，到醫療資源整合調度，以及安定人心，與地方政府的攜手合作，賴清德都是這場抗疫危機中，最好和最後的選項了。

韋安指出，他相信賴清德會把抗疫之戰，回歸到醫療專業，而非網軍的政治攻防，因為自己就曾是受害者。作為堅定獨派，去年大陸武漢疫情爆發之初，他曾呼籲台灣應伸出援手，讓人道和生命超越統獨。同樣道理，他也會拋除意識包袱，去買有需要和有用的疫苗，管它是誰代理的？以他的政治潔癖和道德高度，還能抵擋住乘疫而起，想在疫苗中牟利（無論國產或進口）政治掮客，讓台灣早日解除疫苗匱乏危機。

大數據顯示，該換賴清德上場了！？ 韋安... 由韋安發佈於 2021年5月31日 星期一

(中時新聞網)