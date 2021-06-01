現在是畢業季節，但因為疫情，教育部要求學校停止實體畢業典禮，改為線上舉行。對此，台灣微軟推出四項Microsoft Teams線上畢業典禮指引，只要點選連結，教師、學生及家長即可輕鬆加入線上視訊會議，透過共聚模式(Together mode)、更換背景、釘選人員等功能，打造各校園別具特色的畢業典禮。

為幫助全台師生完成畢業儀式以紀念人生僅此一次的重要時刻，台灣微軟推出 Microsoft Teams 線上畢典指引，透過 Microsoft Teams 及 Minecraft 為學生打造專屬畢典，幫助全台校園嚴守防疫也能實現「畢典不停辦」。

台灣微軟此次共推出4項線上畢業典禮指引，供學校自由挑選符合需求的畢典形式：

一、線上共同慶祝：師生透過連結一同加入 Microsoft Teams 線上會議，除了可透過視訊交談、螢幕分享照片及影片等共同回憶外，更可開啟共聚模式(Together mode)，讓師生顯示於同一個畫面，並利用螢幕截圖功能拍攝大合照，為人生重要時刻留下紀念。

二、預錄畢典影片：學校可透過 Microsoft Teams 事先預錄實體畢業典禮流程，包含開場、致詞、頒獎等環節，並於線上會議中為學生播放。

三、線上頒獎典禮：學校可使用 Microsoft Teams 完整進行畢業典禮的每個環節，透過更換背景及釘選功能，100％還原頒獎典禮樣貌，讓學生彷彿置身於傳統畢典現場，表揚學生在校的優異表現，讓孩子不受疫情影響而留下遺憾。

四、Minecraft 畢業典禮：學校可下載微軟提供的 Minecraft 遊戲檔案，透過 Minecraft Education 還原禮堂場景、打造虛擬畢業典禮，並可搭配 Microsoft Teams 視訊會議，讓師生在虛擬世界中自由地進行頒獎、致詞及交流，為人生僅此一次的學習階段劃下完美句點。

台灣微軟表示，透過 Microsoft Teams 舉行線上畢典不僅可讓師生於防疫期間仍可遠距共同歡慶畢業，家長也不需登入任何帳號、點選連結即可加入線上畢典與孩子共襄盛舉， Microsoft Teams 更可透過會議錄製功能，輕鬆記錄典禮過程，讓無法即時參與的家長可事後觀看。

(中時 )