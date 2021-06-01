新冠肺炎持續在亞洲蔓延，但股市反應兩樣情。飽受疫情肆虐的越南與印度股市5月均大漲逾6％，漲幅居亞股前兩名，反觀剛爆發疫情的台灣，上個月大盤月線大跌近3％，表現在亞股敬陪末座。

據統計，亞股5月表現最好的是越南與印度股市，越南大盤單月暴漲7.15％，印度的Nifty 50與孟買股價指數分別勁揚6.5％與6.47％。

度為全球疫情第二嚴重的國家，迄今累計感染人數逾2,800萬人，5月初每日新增確診人數還超過40萬，儘管最近已經有降溫趨勢，但每日感染人數仍有10萬人。

意志銀行國際私人銀行歐洲暨亞洲地區投資長Tuan Huynh表示，「往年『賣股度假去』的說法今年並未靈驗，至少5月是如此。以印度股市來說，我認為更是最為讓人感到意外。」

他還說，「儘管疫情升溫，但股市的表現似乎與經濟和企業獲利發展脫鉤。」

美國投資銀行高盛看好印度股市後市，給予印股大盤「加碼」的投資評等，並認為未來表現仍會勝過其他國家股市。

高盛首席亞太股市策略師暨亞洲總經研究部共同主管慕天輝（Timothy Moe）指出，「大家都說行情主要是反應未來，而不是現在的情況，因為疫情爆發，印度是面臨很嚴重的人道危機，不過市場看的是未來發展，並預期感染率會下滑，實際的狀況也是如此。」

相較於印度疫情呈現趨緩，越南則是惡化，近幾周來感染人數大幅增加，國營媒體報導，胡志明市本周起將採取社交距離的管制措施。不過，股市無視疫情升溫連連上漲，5月漲幅甚至居亞股之冠。

與越南類似，台灣疫情5月急速升溫，但股市表現天差地遠，台股5月單月大跌2.84％，表現在亞太地區排最後一名。

去年疫情剛爆發時，台灣因防疫得當備受國際社會推崇，在全球大多數國家飽受疫情衝擊時，台灣幾乎不受疫情的影響。然而，近期感染人數爆增已迫使政府當局採取強制戴口罩與室內與戶外集會等多項管制。

(工商 )