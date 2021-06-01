繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）在台北國際電腦展（COMPUTEX）宣布數十款全新伺服器取得執行NVIDIA AI Enterprise軟體認證，代表NVIDIA認證系統計畫迅速擴大，而這項計畫已包含來自研華、華擎、華碩、戴爾、技嘉、慧與、聯想、雲達、美超微等全球頂尖製造商的超過50款系統，其中包括部分用於主流資料中心的最高容量x86伺服器，將人工智慧（AI）實力應用於醫療、製造、零售、金融服務等各大產業。

NVIDIA認證系統讓企業能夠在傳統的資料中心及混合雲環境中支援各種嚴苛的作業負載。NVIDIA企業運算部門負責人Manuvir Das表示，各行各業的企業都需要在傳統的資料中心基礎設施上，支援在AI領域的創新工作。NVIDIA認證系統商業生態系將為客戶提供前所未有的伺服器認證選擇，客戶將能透過取得認證的伺服器來進行世界級的AI研發。

NVIDIA認證系統經過嚴格的測試，在效能、安全性、擴充性方面皆遵守NVIDIA的最佳設計規範。這些系統具有不同的價格和效能程度，包含搭載不同的NVIDIA的Tensor核心繪圖晶片，以及NVIDIA BlueField-2資料處理器（DPU）及NVIDIA ConnectX-6轉接卡。

NVIDIA認證將於2022年擴大至Arm架構CPU伺服器。技術及緯穎計畫將提供基於Arm Neoverse架構的CPU與基於NVIDIA Ampere架構的GPU或BlueField-2 DPU，亦或兩者兼具的新款伺服器，將Arm商業生態系擴大至企業的高效能AI運算領域。這些伺服器預計將於明年上市，上市時將交由NVIDIA進行認證。

技嘉與NVIDIA正共同合作提供Arm HPC開發者套件，為高效能運算、AI及科學運算應用程式開發，提供一個軟硬體整合的平台。此平台搭載Ampere Computing以Arm Neoverse架構為基礎的Ampere Altra處理器、兩個A100 GPU、兩個BlueField-2 DPU，以及NVIDIA HPC軟體開發套件，經NVIDIA驗證可以滿足嚴苛的高效能運算需求。

(工商 )