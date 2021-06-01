在智慧製造及工業互聯網雙輪驅動的戰略下，工業富聯1日發布2020年企業社會責任報告，報告中揭露，截至2020年底止，工業富聯清淨技術已累積587項相關專利，光去年新增的專利數就達到190項，工業富聯董事長李軍旗宣誓未來除會應用核心技術打造綠色智造標竿外，也會更積極動清淨技術在各行業落地，致力達成碳中和目標。

工業富聯董事長李軍旗在新出爐的企業社會責任報告書中，賦予工業富聯「創新引領者」與「科技賦能服務者」的全新定位，宣誓瞄準智慧工業與綠色製造的新領域。

李軍旗直言，工業富聯在清淨技術領域深耕多年，現已成功展開可再生能源、工業自動化、人工智慧、智慧製造服務、能效管理、技術應用等六大布局，藉以實現高效、智慧、綠色生產，其中最具成效的就是工業富聯力推的智慧工廠，截至目前為止，工業富聯共在晉城、太原、鄭州、濟源等地6座綠色工廠、10個園區，獲得了ISO 50001能源體系認證；另在7個園區完成了溫室氣體盤查認證。

透過供應鏈智慧決策、表面貼裝智慧製造平臺、全自動柔性化裝配產線、AI智慧分檢分流系統以及生產大資料決策中心等技術，由工業 富聯主導的智慧工廠不僅生產效率提升了30％，庫存周期降低5％，生產人力也減少92％之效益，另在減廢管理上，通過智慧廠務水資源管控系統，科學利用每一滴水，成功推動各廠區廢棄物減量及零廢園區建設，初估2020年循環用水總量達8634.87萬噸、物料再生利用總量亦達到3.11萬噸，另工業富聯貴陽綠色隧道數據中心也拿下了美國綠建築LEED最高等級白金級認證，是中國首家獲得此項認證的數據中心。

除了自用外，工業富聯也逐步將節能減排的清淨技術輸出，應用在綠色資料中心、智慧燈杆、綠色建築節能智慧樓宇上，其中智慧燈桿解決方案可根據交通流量大小、光照強弱等周圍環境變化，來進行智慧調節路燈亮度，以降低電力及運維成本，也可以經由環境、氣象的即時監測，與氣象局進行資料共用，進行惡劣天氣預警。

工業富聯指出，智慧燈桿的應用現已實現在廣東佛山的三龍灣「智慧三山」項目中，此項目共計布建了938根智慧燈桿，從而打造了集智慧LED照明、視頻AI、事件監測等智慧化模組和設施於一體的複合型城市融合新基礎建設。

(工商 )