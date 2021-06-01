疫情嚴峻，全台防疫警戒仍維持三級，傳出內政部不同意各縣議會、代表會採用視訊會議，對此，內政部今澄清，地方議會、代表會只要將視訊會議相關規劃納入議事規範，報請上級政府備查後，即可採取視訊會議。

內政部表示，去年4月13日就通函各地方議會、代表會，在疫情期間可召開視訊會議，但請將會議地點設於議場或委員會會議室，同時就視訊、出席、簽到及表決方式等事項，於議事規範明定，並遵守議事透明規定。日前宜蘭縣政府民政處電話詢問，內政部即以此規定予以說明，絕非媒體報導所稱不贊同視訊召開。

內政部指出，因應疫情全國3級警戒，內政部已於今年5月17日函請地方議會、代表會，建議延後或暫停召開會議，等疫情警戒等級調降後，再行召開。但3級警戒期間如遇重大急迫議案，確有召開會議必要時，經評估可控制傳染風險，並落實指揮中心公布的公眾集會指引相關防疫措施者，仍可召開。

(中時 )