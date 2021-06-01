嘉義縣大林鎮是這次嘉縣新冠肺炎疫情熱區，但今年度總預算至今還未三讀通過，公所依地方制度法報縣府逕為核定，鎮長簡志偉也在臉書喊話，請縣長盡快核定。縣府民政處長楊健人說，今天已報縣長核定，包括公所編列的防疫費40萬元，共1億7500多萬元，預計明天公文就能送達公所。

簡志偉在臉書表示，拜託縣長快核定110年總預算。簡志偉說，公所為防疫已成立緊急應變中心，並召集民政課、社會課及清潔隊等同仁進所分配小組工作，隨時聽候上級單位指示，但公文自4月中送出後預算一直未核定，包括請國軍化學兵徒步進行各村里消毒，也需要經費支出，而經費則需核定才能動支，防疫工作才能進行。

民政處長楊健人說，依據地方制度法，總預算案應由公所提案送代表會審議，審議完成後由公所發布，大林鎮總預算案因公所及代表會見解歧異未能通過，報縣府邀集各有關機關協商，協商不成依法由縣府逕為決定之。

楊健人指出，公所4月19日報請縣府協商，縣府4月21日函復鎮公所及代表會，請其說明編列理由及填報預算比較分析表；5月13日公所函送修正後分析表，24日公所函請縣府逕為決定，縣府依公所修正後分析表會辦，5月27日簽會財政、主計依法核定。

簡志偉表示，防疫當前，執政者還在用政治思維霸凌不同黨派的鄉鎮讓他「無語問蒼天」，去年疫情尚無今年這麼嚴重共核定1億9000多萬，今年多了防疫的支出卻僅核1億7000多萬元，非常不合理。

楊健人強調，縣府並無延宕，一切依程序辦理，核定金額也依公式換算，由去年度決算數扣除中央補助及今年度補助，核定額1億7500多萬元，包括公所編列的防疫費40萬元。

(中時 )