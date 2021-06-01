新北市雙和醫院一位62歲的洪姓確診男子，因情緒不穩在院內病房持水果刀砍傷3名護理師，雖然立即遭警方壓制，但洪男偵訊時相當不配合，頻頻表示不想回醫院，想回家中，由於洪男確診、精神狀況不佳，新北地檢署評估不適用視訊處理，仍交由警方戒護，將待出院或隔離時再依法移送。

據了解，洪男平日與家人同住，28日確診新冠肺炎，家人也遭隔離，但他因不滿醫護人員不夠關心自己，經常吵鬧，並認為自己沒有病，想回到家中。昨日7時許試圖離開負壓隔離病房，護理師前來阻擋，洪男一時情緒失控，拿起家人平時切水果的刀子，攻擊3位護理師，其中一位施姓護理師因腹部刀傷嚴重被送往開刀，目前3人生命狀況皆穩定。

案發後，警方立即壓制洪男，洪男事後表示，對不起護理師，但仍稱自己沒病要離開醫院，他稱自己快篩結果是陰性，卻接到確診訊息，一送到醫院入住後就後悔了，並直言當初根本不該來醫院。由於洪男情緒仍不穩定，目前被束帶綁住雙手關在病房內，員警也在病房外戒護，以防洪男再度脫逃或出現攻擊行為。

新北地檢署表示，已指派民生專組檢察官陳欣湉指揮偵辦，由於洪男患有新冠肺炎，無法移送，洪男身體及精神狀況不佳，視訊無法確認真意及達到偵訊的效果，檢察官也無法做後續強制處分，因此仍由警方戒護中，待洪男符合出院、解除隔離條件後，將立即移送偵訊。

(中時 )