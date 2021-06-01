2021北京國際摩托車展日前（5/28）在中國國際展覽中心盛大舉辦，共吸引多達252家內外地企業參展、觀展人數預估突破6萬人！當中值得關注的是，國內機車龍頭大廠光陽KYMCO不僅重磅出擊，回應這全球最具潛力的消費市場，更在開展前宣布與FELO Technology及Super SOCO兩家公司簽署組成Ionex EV League戰略聯盟，期望透過多方資源整合，以Ionex平台為基礎，架構出更符合時代新趨勢的能源網絡，加速拓展全球智慧移動佈局的腳步！

KYMCO董事長柯勝峯表示：「ionex EV League戰略聯盟成立的意義不僅是透過整合讓成員發揮各自優勢，共同朝全球電動化轉型目標而努力。更希望藉由創新產品、技術與多元化服務，為聯盟成員品牌及全球消費者帶來更大的價值。」

國內機車龍頭大廠光陽KYMCO宣布與FELO Technology及Super SOCO組成Ionex EV League戰略聯盟，透過多方資源整合，以Ionex平台為基礎，架構出更符合時代新趨勢的能源網絡，加速拓展全球智慧移動佈局！(圖/光陽提供)

國內車迷可能好奇，FELO Technology及Super SOCO究竟是何方神聖？竟可獲得「機車一哥」光陽KYMCO的青睞與之合作。其實，FELO Technology的前身FELO Design是專注於競技領域的高性能摩托車研發公司。2019年全面進軍電動高性能摩托車領域，推出自有品牌FELO Technology，之前曾在台盛大發表的光陽KYMCO F9電動機車即是雙方攜手之作（上海FELO FW-06同步推出），足見雙方間緊密關係。

至於成立於2015年的Super SOCO則是一家專注於城市輕型交通解決方案的全球科技公司。目前已推出多款智能鋰電滑板車及周邊文化產品，並獲得德國IF設計獎、中國好設計金獎、日本Good Design Award等國際大獎，申請專利達528項，並獲「中國國家高科技企業」稱號。

隨著聯盟的運作，光陽KYMCO和FELO Technology將在技術、產品開發、ionex電能網、品牌合作及OEM領域深化合作。並且發揮在智慧化視覺辨識模組、車身平台、電動驅動/電控模組、電池模組…等新能源領域發揮優勢，進一步開拓全球電動車市場發展。

在全球掀起的新能源革命中，光陽KYMCO與FELO、Super SOCO籌組聯盟，比起對手陣營單純的換電聯盟更具優勢。透過各方資源優勢與金庫資本整合將可望提供消費者展新世代的電動機車科技平台，帶來充/換電並行、更便捷的綠色出行服務！(圖/光陽提供)

隨著ionex EV League戰略聯盟成立，透過KYMCO掌握的國際資源與優勢，將有助推動台灣電動車產業進程、垂直整合國內各項產業，帶領台灣隊進軍國際、搶攻電動化綠能商機。(圖/光陽提供)

綜觀近幾年衝擊市場的新能源浪潮，很多人以為光陽KYMCO並未掌握浪頭掀起時的絕佳契機，但實際上，作為世界級品牌，光陽KYMCO擁有超過半個世紀的卓越製造經驗，除了是台灣一哥，更在歐陸等海外市場享有市佔率，近年來亦挹注龐大的亞洲市場、攜手東南亞最大出行公司Grab，積極佈局共享電動機車。不僅如此，隨著Ionex 3.0的開展，光陽KYMCO電動車子品牌計畫已全面啟動，讓新世代電能網更親民、更全面，再配合稍早之前宣布與中華電信等國內科技大廠合作，進軍5G通訊領域，為智慧電能、智慧車聯網及智慧城市的發展擘畫出新藍圖。光陽KYMCO進軍電動車世界擂台的佈局與其所展現的積極態勢，用「後發先至」形容一點都不為過！

(中時新聞網)