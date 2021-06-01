2021北京國際摩托車展日前（5/28）在中國國際展覽中心盛大舉辦，共吸引多達252家內外地企業參展、觀展人數預估突破6萬人！當中值得關注的是，國內機車龍頭大廠光陽KYMCO不僅重磅出擊，回應這全球最具潛力的消費市場，更在開展前宣布與FELO Technology及Super SOCO兩家公司簽署組成Ionex EV League戰略聯盟，期望透過多方資源整合，以Ionex平台為基礎，架構出更符合時代新趨勢的能源網絡，加速拓展全球智慧移動佈局的腳步！
KYMCO董事長柯勝峯表示：「ionex EV League戰略聯盟成立的意義不僅是透過整合讓成員發揮各自優勢，共同朝全球電動化轉型目標而努力。更希望藉由創新產品、技術與多元化服務，為聯盟成員品牌及全球消費者帶來更大的價值。」
國內車迷可能好奇，FELO Technology及Super SOCO究竟是何方神聖？竟可獲得「機車一哥」光陽KYMCO的青睞與之合作。其實，FELO Technology的前身FELO Design是專注於競技領域的高性能摩托車研發公司。2019年全面進軍電動高性能摩托車領域，推出自有品牌FELO Technology，之前曾在台盛大發表的光陽KYMCO F9電動機車即是雙方攜手之作（上海FELO FW-06同步推出），足見雙方間緊密關係。
至於成立於2015年的Super SOCO則是一家專注於城市輕型交通解決方案的全球科技公司。目前已推出多款智能鋰電滑板車及周邊文化產品，並獲得德國IF設計獎、中國好設計金獎、日本Good Design Award等國際大獎，申請專利達528項，並獲「中國國家高科技企業」稱號。
隨著聯盟的運作，光陽KYMCO和FELO Technology將在技術、產品開發、ionex電能網、品牌合作及OEM領域深化合作。並且發揮在智慧化視覺辨識模組、車身平台、電動驅動/電控模組、電池模組…等新能源領域發揮優勢，進一步開拓全球電動車市場發展。
綜觀近幾年衝擊市場的新能源浪潮，很多人以為光陽KYMCO並未掌握浪頭掀起時的絕佳契機，但實際上，作為世界級品牌，光陽KYMCO擁有超過半個世紀的卓越製造經驗，除了是台灣一哥，更在歐陸等海外市場享有市佔率，近年來亦挹注龐大的亞洲市場、攜手東南亞最大出行公司Grab，積極佈局共享電動機車。不僅如此，隨著Ionex 3.0的開展，光陽KYMCO電動車子品牌計畫已全面啟動，讓新世代電能網更親民、更全面，再配合稍早之前宣布與中華電信等國內科技大廠合作，進軍5G通訊領域，為智慧電能、智慧車聯網及智慧城市的發展擘畫出新藍圖。光陽KYMCO進軍電動車世界擂台的佈局與其所展現的積極態勢，用「後發先至」形容一點都不為過！
(中時新聞網)
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