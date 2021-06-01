梅雨鋒面為台灣各地帶來雨勢，稍解水庫吃緊情況，行政院長蘇貞昌今表示，這一波梅雨鋒面稍稍緩解水情、疫情也轉趨穩定，但旱象未解，仍請民眾節約用水。

蘇貞昌表示，上個周末，水利單位同仁不只要掌握水庫進帳多少、還要提前在石門、寶二、永和山、石岡、高屏堰等5處開設前進指揮所，因應驟雨帶來的災害發生。另外，近日彰化、嘉義沿海出現的積淹水，也因為預先調度抽水機，才能迅速得到解決，特別感謝全國各級水利同仁的辛勞。

蘇貞昌說，根據統計，這次總降雨效益超過一億噸，原訂要實施的新竹分區供水，以及苗栗、台中、北彰化延長分區供水的措施，可以延緩實施。台南重新開始提供洗車場用水、高雄的水情燈號也從減量供水的橘燈轉為減壓供水的黃燈。

蘇貞昌強調，大旱已久，無法只靠一場雨就完全解決，水利單位會繼續堅守崗位，為大家調度用水、開發新水源，也要請大家繼續配合節約用水，團結才能度過難關。

(中時 )