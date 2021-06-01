高欣欣在《多情城市》中與顏曉筠、張哲豪有不少對手戲.。（民視提供）

高欣欣、顏曉筠、張哲豪、李又汝被網友封「妖怪家族」。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》劇中反派張哲豪、李又汝、高欣欣以及顏曉筠被網友封為「妖怪家族」，雖然在劇中作惡多端，逗趣的表演方式在疫情期間也療癒觀眾的心。張哲豪表示，演了「潘威廉」之後，除了社群粉絲莫名暴增，還有熱情粉絲私訊說「沒看到你的妖怪臉就睡不著覺」，讓他哭笑不得。

李又汝則說自己常常被張哲豪逗樂，他常無厘頭冒出一句話，都會讓大家笑聲不斷，覺得把反派演得這麼喜劇，應該只有在《多情城市》看得到。

張哲豪因疫情嚴峻，為了減少舟車勞頓，就在民視附近租屋，第一次感受到走路就能上班，非常愜意。他坦言現在能有一個穩定的工作，對他來說非常珍惜也滿足。至於被網友稱為「妖怪家族」頭頭，張哲豪笑說，還有粉絲幫他創立鴨子社團，不到一個月有近兩萬名粉絲加入，他雖然不太懂，自嘲只能「呱呱呱」來滿足粉絲。

演出張哲豪媽媽的高欣欣則說沒看過有男藝人這麼瘦，笑張哲豪是個「奧少年」，身體非常差，但也不自覺姊姊魂上身，不時耳提面命要他趁有時間就吃好睡好，把體力養好。高欣欣表示，因為這波疫情，自己也開始研究美食料理，比較苦惱的是冰箱都滿了，宅配的食材都沒地方冰，只好一直煮，莫名其妙廚藝就精進不少，但要特別小心就是身形會往橫向發展。

(中時 )