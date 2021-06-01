【政新鮮】 總統記者會變法說會？ 張斯綱轟政府變高端疫苗發言人

總統蔡英文於31日針對疫苗爭議與疫情發表談話，強調會嚴格把關國產疫苗品質，也聲明政務人員沒有炒股問題。對此，台北市議員張斯綱接受⟪中時新聞網⟫專訪痛批：「總統記者會根本變成法說會，難道政府是高端疫苗的發言人嗎？」

蔡總統日前發表談話內容引來外界批評聲浪。(圖／張斯綱提供)

張斯綱認為，蔡英文的談話依然是過去一貫的蒼白語調沒有感情，也沒有站在民眾的角度替大家解決問題。他提到，不管蔡總統或陳時中也好都不該扮演高端疫苗發言人的腳色，報告疫苗相關的試驗進度是公司的工作，而政府身為採購者，該做的是要監督疫苗安全並與人民報告採購流過程和價格。

此外，疾管署在高端疫苗仍在二期臨床試驗階段、還沒進行三期實驗的情況下就完成簽約，引發爭議，不少人懷疑有炒股嫌疑。雖然蔡英文於談話澄清並無此事，但張斯綱質疑，「如果真的有也不會大喇喇地買，何況她已經說沒有人買股票，要檢察官去查，但有誰敢查？」

張斯綱也點出，台北地檢署檢察官林達表示中央應公開疫苗價格，陳時中卻回應「想了解可以詢問疫苗公司」。他怒轟，政府完全不知如何安定人心，解決大家疑慮，反而是用高高在上的權威姿態傲慢待人。最後張呼籲，現在民眾都積極的在做救命的事，而政府應該全力輔導配合，不該再頻頻阻攔。

（剪輯/邱子軒）

(中時新聞網)