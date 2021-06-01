具景觀及食藥用經濟價值的「阿里山十大功勞」，第一波販賣期間熱銷完售，這次再上架販售。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

「土肉桂」是咖啡糕點等食品最佳添加物。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

「牛樟」也是深受大眾喜愛的樹種之一。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

「白水木」抗風耐旱性強，是海岸林不可或缺的樹種之一。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

林務局2020年建立「臺灣原生樹木種苗」販售平台，嘉義林區管理處成功完售具景觀及食藥用經濟價值的「阿里山十大功勞」，第二波5月強檔推出的新品有「金銀花」、「牛樟」、「阿里十大功勞」、「土肉桂」及「白水木」5種深具香料及景觀美學的樹種，販售期間至110年12月止。

嘉義林管處指出，本次上架的原生樹種「金銀花」又稱忍冬，初開白色花，後轉為黃色，盛花期花香甜美，它的花語代表是「真誠的愛」，適合種植在花架、花廊、圍籬等處，是重要的蔓藤香花植物，它的花朵可以直接採摘吸取花蜜，更是大家孰悉川貝枇杷膏的成分。另外，台灣原生的「土肉桂」，樹皮及樹葉含有肉桂醛，有濃烈的桂香味，除了作為景觀綠化之外，葉片可提煉精油，可開發茶包、糕點、咖啡等食品添加劑，是具有經濟發展潛力的樹種。

嘉義林管處表示，因採用扦插方式培育苗木，可將母樹最優良純正的基因保留下來，提供給需要的業商，並以成本價育苗販售，因每種樹木結實季節不同，提供販售的苗木種類及數量皆有上限額度，部分樹種一上架就已完售，相當熱門。

嘉義林管處說，這次精心挑選5種原生樹種都是民眾及業者在市場上有需求，會視苗木狀況適時補貨及推陳出新，歡迎有意願購買的業商持續上網關注，亦可提供販售樹種建議，希望透過業商的專業育苗能力，進行扦插、嫁接、高壓等技術及規格生產化，將這些極具特色的臺灣原生植物量產，一起串接原生植物產業鏈。

(中時 )