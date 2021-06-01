因應疫情變化及配合金管會規定，工業電腦龍頭廠研華（2395）預定將股東會延至8月19日召開，董事會1日授權董事長訂定除息日為7月8日，現金股利7.1元，8月6日發放，為公司掛牌以來首度在股東會召開之前進行除息及配息。

研華原定5月27日召開股東會，但由於本土疫情轉趨嚴峻，金管會宣布自5月24日到6月30日，公開發行公司一律停止召開股東會，研華規劃將股東會順延到8月19日，選擇在7、8月召開時間偏中後期，主要仍是以疫情後續發展為考量，董事會並訂定7月8日除息，略較近三年早。

研華本次每股配發7.1元股息，現金股利總配發金額達54.8億元，創下歷史新高。根據公司主要股東名單顯示，最大法人股東華碩持有共11.06萬股，換算將領到7.85億元股息，第二、三大股東為科辰及研本兩家投資公司，合計持股占比約23.52％，現金股利共12.88億元。

此外，研華先前林口辦公區有員工篩檢呈現陽性，公司緊急啟動清空措施，另在5月31日新增一員工確診，但因處於清空期間，並未進入公司及園區，沒有進一步匡列的問題。研華表示，配合加強防疫，至6月11日將持續採取分流上班，目前營運、產線皆維持正常。

(工商 )