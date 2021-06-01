新北市議員張維倩、金樹基金會張福源捐今（1日）捐贈飲用水30箱及防護衣2000件，讓基層警無後顧之憂，繼續守護市民安全。（中和警分局提供）

新北市議員張維倩、金樹基金會張福源捐今（1日）捐贈飲用水30箱及防護衣2000件，讓基層警無後顧之憂，繼續守護市民安全。（中和警分局提供）

全國疫情升溫，尤其雙北市疫情嚴峻，新北市中和警分局已有5名警員染疫，新北市議員張維倩、金樹基金會張福源捐今（1日）捐贈飲用水30箱及防護衣2000件，讓基層警無後顧之憂，繼續守護市民安全。

中和警分局表示，感謝新北市議員張維倩及金樹基金會張福源及各方警友的支持與鼓勵，讓基層警察無後顧之憂，保障警員於防疫期間的執勤安全，讓同仁們能更盡心守護中和的治安與交通。

(中時 )