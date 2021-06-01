中和警5人染疫 市議員、基金會捐防疫物資 20:352021/06/01 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市議員張維倩、金樹基金會張福源捐今（1日）捐贈飲用水30箱及防護衣2000件，讓基層警無後顧之憂，繼續守護市民安全。（中和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市議員張維倩、金樹基金會張福源捐今（1日）捐贈飲用水30箱及防護衣2000件，讓基層警無後顧之憂，繼續守護市民安全。（中和警分局提供） 新北市議員張維倩、金樹基金會張福源捐今（1日）捐贈飲用水30箱及防護衣2000件，讓基層警無後顧之憂，繼續守護市民安全。（中和警分局提供） 全國疫情升溫，尤其雙北市疫情嚴峻，新北市中和警分局已有5名警員染疫，新北市議員張維倩、金樹基金會張福源捐今（1日）捐贈飲用水30箱及防護衣2000件，讓基層警無後顧之憂，繼續守護市民安全。 中和警分局表示，感謝新北市議員張維倩及金樹基金會張福源及各方警友的支持與鼓勵，讓基層警察無後顧之憂，保障警員於防疫期間的執勤安全，讓同仁們能更盡心守護中和的治安與交通。 《國際社會》美首度釋出國內授權疫苖 拜登：再捐2000萬劑 南山、旺旺等產險持續受理投保 疫情燒 防疫保單熱度增溫 (中時 ) #基金會 #中和 #染疫 #警員 #新北市議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北新莊強力防疫聯合稽查 20人未戴口罩重罰 12:562021/05/18 社會 街友松山慈祐宮前抽搐高燒送醫亡 引染疫恐慌篩檢結果出爐 10:342021/05/18 生活 疫情延燒 本周中職一軍延賽 04:102021/05/18 運動天地 萬華女侍以看護名義南返雇主家？議員籲警方盡快尋回快篩 11:312021/05/18 生活 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 彰化20人染疫 家長籲全面停課 04:102021/05/18 地方新聞 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 社會熱門新聞 母突三餐吃不下 兒子調監視器驚見他喊要「弄一次」 - 社會 警大生優先派任巡官 39名資深警告警政署違憲敗訴 - 社會 雙和醫院護理師遭確診男砍「傷勢嚴重」 學姊不捨：20幾歲韌帶都斷了 - 社會 萬華阿公店姐姐超嗨玩法 老司機驚吐男人都愛原因 - 社會 黑幫也怕染疫！不只下禁足令 老大還按時群組點名 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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