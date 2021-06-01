日本桌球天后福原愛爆與被網友戲稱是「橫濱大谷翔平」的早稻田學弟發展出不倫戀情，兩人被日本媒體直擊在今年2月開心出遊還過夜，直到現在福原愛始終沒有勇氣現身面對，也讓江宏傑只能心死放棄這段4年婚姻，向法院訴請離婚。然而資深媒體人呂文婉日前更在中天《小明星大跟班》表示，早在福原愛婚變事件一爆發時，她就在某個談話性節目說過，福原愛與江宏傑一定回不去了。

呂文婉日前上《小明星大跟班》談江宏傑訴請離婚事件，她說觀察歷年來所謂的新聞事件，它會有一個因跟果，更稱在福原愛與江宏傑一爆出婚變的時候，她就曾在某個談話性節目說過，這對小兩口感情一定回不去。

至於為什麼會回不去呢？呂文婉解釋：「很簡單的，我們過去看了這麼多所謂的銀色夫妻，翻到檯面上來，只要吵到這個風風火火，其實呢你一句我一句，到最後旁邊的雜言雜語，你連要回去都很難。比方她的友人講一句，對方友人講一句，其實吵到本來可以協商，可以坐下來好好談，都不太有可能。」

呂文婉談福原愛、江宏傑事件。(影片自21:18開始)

呂文婉接著更提到，至於福原愛與江宏傑事件的結局為何，她說其實有一個值得觀察的地方，那就是江宏傑的態度為什麼突然反守為攻，從一開始的感情不變到如今申請離婚。根據日本媒體說法有3原因，一是要爭取孩子監護權，二是讓鬧出不倫戀的福原愛，自己負擔龐大的廣告違約金，最後原因則是由於外傳福原愛收入是江宏傑37倍，離婚官司一打下來，福原愛可能需要拿出比較多的財產給江宏傑。

(中時新聞網)