以色列展開遍及全國的大規模疫苗接種行動後，維持著少之又少的確診數，這個位於中東的國家鬆綁部分針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施，距離解除管制措施已不遠。

民眾走進餐廳與娛樂場所將不再需要出示已接種疫苗證明，營業場所容納人數的限制也已經解除。

衛生部長艾德斯坦（Yuli Edelstein）表示，衛生部將在未來兩週討論解除室內戴口罩的規定，「以色列的經濟與社會大眾可望大大鬆口氣」。

旅遊部指出，除了一等親、若干專家，以及參與先導計畫已接種疫苗的觀光客之外，目前以色列仍未大幅開放外國遊客入境。

根據以色列衛生部通報，今天僅新增4例確診，現有確診者350人，相較於年初疫情高峰時期，每日新增確診達1萬例，現有確診病例達8萬8000例。

以色列在取得數以百萬劑由輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國BioNTech合作研發的疫苗後，這波疫情才有機會扭轉。境內50歲以上的民眾，逾9成已接種疫苗或染疫復原。

由於大多數18歲以下的青少年及兒童尚未注射疫苗，學童及學生持續戴口罩上學。

(中央社)