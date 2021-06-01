許嘉齡（左）英文直播課邀請曾到六甲國中當國際英語志工的德國大學生Rebekka越洋連線。（六甲國中提供／劉秀芬台南傳真）

停課不停學，學校老師直播不僅要顧進度，還要生動有趣，六甲國中英語老師許嘉齡每節課邀請不同領域老師、嘉賓上直播，課程內容生活化，還有學校的國文老師每集都觀看，除了學英文，也觀摩教學方法。

因應停課不停學，許嘉齡加入台南市教育局的公播版直播教學，由於國中生大多要跟著學校教學進度上課，除了按原有課表上線上課程，較沒有時間看公播版，因此許嘉齡為了增加「收視率」，找來體育老師、心理師、自然老師、輔導老師、童軍老師當嘉賓。

老師們難得有直播機會，雖然全程要說英文，有拿小抄的，也有的卡卡的，但還是很開心與許嘉齡一搭一唱，配合上課主題，用英語說自己的生活經驗，也趁機介紹自己任教的科目。有趣的是，六甲國中的學生們雖然無法觀看直播，但都會上網看看自己熟悉的老師們上直播時的模樣。

除了邀請學校老師當嘉賓，許嘉齡還越洋連線，邀請曾到六甲國中當國際英語志工的德國大學生Rebekka一起上課，介紹德國學校目前上課情形，以及在疫情下如何線上學習。

許嘉齡與眾不同的直播教學，也吸引一些想學英文的社會人士點閱，私下問如何加強英聽能力。

許嘉齡原本就有拍英語學習影片的習慣，雖然這次國中公播版英語直播教學已告一段落，許嘉齡還是會繼續拍攝影片與大家分享，下一次將再邀請其他國際英語志工，與當初提供住宿家庭的學生們多人連線英語敘舊，大家再期待會有什麼趣事發生。

(中時 )