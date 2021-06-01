正值疫情嚴峻之際，近日臉書、推特等網路社群密集出現台積電有群聚、確診擴大跡象假訊息，調查局1日表示，這些假訊息疑來自大陸網民操控之社群帳號，為遏止大陸網民操弄假訊息影響我國科技業營運、危害經濟發展及公共秩序，已密切關注調查中。

調查局指出，推特社群5月24日起謠傳「(哭臉圖)台積電…群聚…完…(青蛙圖)們唯一能拿出來吹牛逼的資源木有了…」。5月31日起搭配照片謠傳「台積電門口不知道為啥聚了一大批人…這是咋了有人感染了嗎…」。

調查局 研析，這些假訊息的貼文內容、文字均屬大陸習慣用語，以其互動對象及個人頁面綜合判斷，疑是陸方網民所操作。

另LINE社群6月1日轉傳「Google連署表單：『政府與民間一起努力救疫情，也要救經濟』提出疫苗採購相關訴求」之訊息，疑遭人偽冒擅加『新竹科學園區的新竹企業經理人協進會』之名義續傳。

經調查局查證，該訊息非出自該協會，進而溯源了解，該連署內容起源於臉書平台且無發起人名義，經輾轉散布至LINE平台始有冒用「新竹市企業經理協進會」，初步瞭解該問卷連結尚無個資洩露情形，調查局將持續溯源追查，如有觸犯刑法或妨害防疫等不法情事，將依法偵辦。

此外，近期大陸網民以案3443之新聞，在各類社群散布台灣地方疫情、醫療崩潰、大量火化等假訊息，呼籲民眾提高警覺，若發現疑似大陸網民操弄假訊息之情資，可向調查局通報。

(中時 )