對於柯文哲今（1）日表示，大家心裡有一把尺，到現在為止，新冠肺炎死亡人數已超過百位，也沒看過蔡總統開記者會，昨天高端股票一跌停，蔡總統就開記者會，中央應要思考，政府優先項目是什麼。總統府發言人張惇涵晚間說，政治口水無助防疫，過度政治操作和過度言行，都令人遺憾。

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增327例，包括本土病例262例，校正回歸65例，其中台北市持續跌落百例以下，今天新增87例。

有關台北市疫情最新情況，柯文哲表示，根據台北市過去五週確診人數，萬華本來是最嚴重，但慢慢控制下來，因台北整個是生活圈，疫情也慢慢擴散出去。目前台北市在專責防疫床位1300床、專責防疫旅館1800床，目前確診者在醫療系統都可以有效處理。

柯文哲表示，大家心裡有一把尺，到現在為止，新冠肺炎死亡人數已超過百位，也沒看過蔡總統開記者會，昨天高端股票一跌停，蔡總統就開記者會，中央應要思考，政府優先項目是什麼。

柯文哲指出，他同意扶植國內生技產業，也同意發展自己疫苗，但要看局勢的改變，若今天台灣內部情況很好，可以做政策調整，但自己在第一線執政很清楚，若開放三級管制，感染數就會上升。

對此，總統府發言人張惇涵晚間說，對於近日在野黨跟部分人士不斷炒作炒股等議題，總統府立場很清楚，相關的財產申報資料都是公開透明，所有人都可以去查證，我們也做了內部清查，相關政務人員都沒有炒股問題；如果有具體指控，歡迎提出證據，相關單位一定嚴查，無須捕風捉影，無須含沙射影。

最張惇涵呼籲，政府當然必須受到監督，任何有建設性的建議，政府都會盡全力做到更好、責無旁貸。但政治口水無助於防疫，尤其在疫情緊張的此時此刻，過度的政治操作和過度的言行舉止，都令人感到非常遺憾。

(中時新聞網)