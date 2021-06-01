劉淑清也提供一分依照中藥藥理配方製作的防疫茶，讓民眾在家就能自我保健。（呂妍庭攝）

劉淑清也建議民眾，可按摩「合谷」、「風池」及「足三里」等穴道。（呂妍庭攝）

劉淑清也建議民眾，可按摩「合谷」、「風池」及「足三里」等穴道。（呂妍庭攝）

新冠肺炎疫情嚴重，嘉義市康慧中醫診所也跟進，啓用視訊診療服務。（呂妍庭攝）

新冠肺炎疫情嚴重，嘉義市康慧中醫診所也跟進，啓用視訊診療服務，加上清冠1號近來詢問度高，康慧中醫診所院長劉淑清表示，可透過穴道按摩、喝防疫茶，來提升免疫力，再搭配自我防護做好，一樣有助抵抗肺病毒。

劉淑清說，新冠肺炎的症狀為病毒侵犯免疫系統及呼吸道，最後導致心肺功能與腎臟有衰竭風險，而一般病毒侵犯順序由口鼻而入或由眼睛黏膜進入，進而侵犯到身體的免疫系統，出現發燒、全身痠痛等症狀，嚴重者是直接侵襲到肺部導致呼吸困難，所以防治方法需要增加自身的免疫力，強化肺部功能來避免肺炎及併發症的發生。

劉淑清說，中醫有句話說「正氣充實，邪不可干」，正氣就是指免疫力，依照「醫宗金鑑」古書，「玉屏風散」的黃耆、白朮、防風，可讓外面邪氣不易干擾，加上抗發炎、清濕熱的魚腥草、桑葉，以甘草調藥，有助增強免疫力。

劉淑清也提供一分依照中藥藥理配方製作的防疫茶，建議處方包括黃耆5錢、白朮3錢、防風3錢、魚腥草3錢、桑葉3錢、甘草2錢，以1500c.c到2000c.c.不等量的水煮滾後，再悶煮10分鐘就能飲用。

另外，劉淑清也建議民眾，可按摩「合谷」、「風池」及「足三里」等穴道，有助改善上呼吸道過敏反應、祛風解熱、舒緩感冒鼻塞，還能建立脾胃消化能力、緩解腹瀉及腹痛症狀。

(中時 )