晶圓專工大廠聯電1日宣布，為積極響應《巴黎氣候協定》地球升溫不超過1.5°C目標，聯電領先全球半導體晶圓代工業者，承諾將於2050年達成淨零碳排（Net Zero Emissions），並逐步落實「淨零行動」。同時，聯電也甫獲得國際再生能源倡議RE100審核認可，成為全球第二家加入RE100行列的半導體晶圓代工業者，預計2050年達成100％採用再生能源，並於2025年及2030年分別達成15％及30％的階段性目標。

此外，聯電獲得包含美商應用材料、東京威力、美日先進光罩（PDMC）在內逾500家供應商響應一同支持低碳能源，預期整體供應鏈於2030年減碳20％、再生能源採用比例達20％，共同打造低碳永續供應鏈。

為了達成2050年淨零碳排，聯電將針對營運活動的直接排放、能源使用的間接排放，以及價值鏈產生的間接排放，具體實踐「淨零行動」三部曲。在持續積極自主減碳部份，研發先進晶圓專工技術、提升能資源生產力及使用效率，將半導體晶圓製造及IC終端產品使用階段碳排降到最低。

在全面採用再生能源部份，聯電訂定2025年15％、2030年30％、2050年100％三階段目標，大幅提升再生能源使用比例，並推廣至價值鏈，以實際行動支持低碳能源轉型。同時投資淨零碳技術及參與碳抵減相關專案，以抵減不可避免或尚有削減技術限制的碳排放。

聯電共同總經理暨首任永續長簡山傑指出，氣候變遷已被視為地球永續的最大威脅，在疫情緊繃的此刻，聯電抗暖減碳的腳步不停歇，因此選擇在6月5日世界環境日前夕，向地球許下2050年達成淨零碳排的承諾，實踐作為地球公民的責任，為維護人類永續生存環境盡一份心力。

聯電積極落實綠色製造理念，10年來推動三階段能資源生產力提升計畫，減碳效益累計達1,226萬公噸二氧化碳當量，相當於31,528座大安森林公園年碳吸附量。另一方面，聯電也積極與供應商攜手推動永續，於2017年起倡議「Triple R大聯盟」，3年來共吸引39家供應商響應，共計減碳40.9萬公噸，約1,567座大安森林公園吸收量，推動成效顯著。

(工商 )