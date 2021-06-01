衛福部今天也嚴正譴責此事，並表示已將嫌犯移請檢調偵辦。(圖／衛生福利部臉書)

雙和醫院3名護理師遭確診者持刀攻擊，引發軒然大波，衛福部今天也嚴正譴責此事，更透露了受傷護理師當下第一句話竟是「別告訴我家人，他們會擔心」，讓網友看了都忍不住掉淚，心疼不已。

衛福部今天在臉書PO文強烈譴責暴力行為，表示相當捨不得護理師在第一線對抗傳染病壓力已經很大，竟還遭受暴力攻擊，受傷護理師第一時間還要求不要告訴家人，以免家人擔心，目前已將犯人移請檢調偵辦。據了解，三名護理師心理創傷嚴重，對此衛福部表示，院方已全力進行心理關懷。

確診的62歲洪姓老翁不滿自己入住負壓病房，情緒激動大喊要回家，甚至拿出水果刀砍傷前來勸阻的3名護理師，其中2人傷勢較嚴重，緊急手術治療後並無大礙，此事件也讓全民憤慨，要求重懲傷人的確診翁。

至於網路上有自稱護理師同事稱，其中一名傷者手腕韌帶斷裂，恐影響職業生涯，又有人稱事發當時護理師正在做CPR，因此只能拿鉛板擋刀，還導致患者死亡，對此雙和醫院並未證實，稱網路上不少資訊都不正確，警方也駁斥CPR患者死亡一事，確認是假消息。

(中時新聞網)