新世代華語饒舌組合「沒有才能」由來自花蓮的若欣、碩美、裴拓組成，三人日前透過直播和粉絲分享近日的居家防疫生活，大聊被蟑螂嚇瘋的糗事、獻寶網購、遠距上課的日常，也各自帶來居家料理，直播最後甚至開起Demo搶聽會，與粉絲分享新作品。

進入夏天的花蓮，蟑螂更加無所不在，以往看到蟑螂只會大叫逃離現場的若欣，被迫練就打蟑螂的新技能，最高紀錄曾經一個晚上大戰三隻蟑螂，因為會飛的更噁心，所以，寧可在它飛起來前先下手為強。但有次正要下手的時候，蟑螂突然朝她直飛而來，讓她瞬間嚇瘋，馬上衝下樓，拜託媽媽幫忙打蟑螂。而若欣媽媽則是非常淡定地完成打蟑螂的請託後，又回去睡了，和她形成強烈對比。本來在家裡沒有穿拖鞋習慣的若欣，現在會隨時穿著拖鞋，她笑說：「這樣突然遇到蟑螂才有武器，不會手無寸鐵。」

裴拓提到現在天氣熱又不能出門，怕一直待在冷氣房裡身體缺水，靈機一動乾脆上網買一個大水壺提醒自己，他開心分享補充水份之道竟口誤說出：「這一個水壺就有2000公升。」結果馬上被粉絲指正：「2000公升？是水塔？應該是2000 CC吧！」惹得碩美與若欣兩人大笑。

(中時 )