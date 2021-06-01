朱學恒送16字給疾管署，怒轟這些官員坐視人民病死，騙得了自己、騙不了上蒼。(圖翻攝自朱學恒臉書)

台灣疫情持續緊張引發民怨，宅神朱學恒就送了疾管署4個花籃，上頭分別寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，行政院長蘇貞昌反嗆，這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人。不過，朱學恒表示，他從沒聽過〈戒石銘〉和蝴蝶蘭、桔梗的花語會有咒的含意，並對自己送了四盆花就讓蘇揆出面感到十分光榮，同時他也要蘇揆不要把自己和醫護人員綁在一起。

《中天新聞》報導，朱學恒今(1日)接受媒體採訪時表示，過去幾天，大家都對指揮中心的表現和效率有很大的意見，所以他送了從五代後蜀傳下來的〈戒石銘〉，「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，希望勉勵官員能認真做事，不要再拖延疫苗進口，也不要面對疫情束手無策，因為民眾生命一直在消失，過去台灣沒遇過這樣的問題，如果指揮中心還用以前的緩慢和自滿處理，會有更多生命消失。

朱學恒直言，蘇貞昌可能社會經驗不是很夠，並指自己送的花籃用的是蝴蝶蘭和桔梗，象徵的是友情和希望能發展順利，沒有喪禮的意義，「我第一次聽到有行政院長把戒石銘當作詛咒，蝴蝶蘭和桔梗的花語很正面，我也沒聽說，有人把這當詛咒，唯一的詛咒就是蘇貞昌真的很多天沒出來了，我個人覺得很光榮，四盆花藍就可以讓他出來回應，希望他除了對我不滿，可以多回應民眾對疫苗和防疫的看法，以平民怨」

朱學恒認為，人民對政府的監督，政府不一定要接受，但是如果認為監督是詛咒，那要講清楚，監督政府官員是人民的權利，請蘇貞不要再用以前的做法，把自己跟醫護綁在一起，「不好意思，你跟他們沒在同一線，我看到醫護人員被砍傷 沒時間回家，但蘇貞昌有去第一線幫忙嗎，沒有就不要綁在一起」。

送喪禮花籃到疾管署 "下民易虐 上天難欺" 朱學恆痛斥官員坐視人民死去!

(中時新聞網)