大陸銀保監會副主席梁濤1日表示，在官方「房住不炒」的政策下，房地產金融化泡沫化已有所遏制，截至4月末，房地產貸款年增率為4.5％，創八年新低。但銀保監會也強調，部分地方中小銀行利用大型銀行壓降房產貸款，爭搶房產貸款的業務，使其房地產貸款餘額上升，官方高度重視。

澎湃新聞報導，梁濤1日在銀保監會記者會上表示，銀保監會強化房地產開發與個人房貸的監管有所收效，除了4月的房地產貸款增速創八年新低，房地產信託餘額和投向房地產的非標資產、理財產品規模也持續下降，其中投向房地產的理財產品的規模較上年同期驟減了36％。

不過銀保監會統信部副主任劉忠瑞指出，從機構來看，6家國有大型銀行的房貸全部有所下降，其他各類銀行機構的房貸也呈現出下降的趨勢。但銀保監會也發現了新的問題，部分地方中小銀行利用大型銀行房產貸款集中度壓降的時期，爭搶房產貸款的市場份額，房地產貸款的增速較快，房地產貸款集中度上升。

劉忠瑞表示，銀保監會高度重視這一問題，對新增房地產貸款占比較高的銀行實施名單制管理，督促這些銀行落實房地產金融調控的要求，合理控制房地產貸款增速。

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