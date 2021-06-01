過去綁手綁腳、投資受限的集管帳戶終於逐漸尋回生機。金管會銀行局主秘童政彰1日指出，在信託公會的爭取下，將放寬集管帳戶可投資高收益債券，專業投資人、非專業投資人分別在帳戶淨資產價值20％、10％內投資高收益債，目前相關法規修正案進入預告，60日內若各界有意見可提出。

銀行的「集管帳戶」(信託資金集合管理運用帳戶)近14年來快速萎縮，萎縮到現在只有二家銀行有該項業務。銀行局統計至2021年3月底，只剩下11檔基金、非專業投資人投資，其中，上海商銀占9檔、資產規模達54.75億元、台新銀行占2檔、資產規模5.16億元，總計二家銀行集管帳戶規模僅59.91億元。

童政彰指出，此次為增加集管帳戶的操作彈性，以利因應市場變化及實務需要，參考信託公會建議，研議修正「信託資金集合管理運用管理辦法」的規定，放寬集管帳戶的信託財產運用範圍及信用評等規範，讓「專業投資人」帳戶淨資產價值的20％、「非專業投資人」帳戶淨資產價值的10％可投資高收益債券。

為保護投資人有四項配套措施：

一、相關銷售文件要具體說明集管帳戶投資於各該商品的投資操作策略，並應以顯著顏色及字體方式載明適合之投資人屬性、風險警語及商品風險資訊等。

二、要訂定該類集管帳戶之投資人最低申購金額。

三、集管帳戶約定條款明定投資各該商品之比例逾10%者，應於帳戶名稱後面加註投資警語「本帳戶有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券或證券化商品」。

四、信託業應充分評估各該商品相關風險，納入內部控制制度，提報董事會通過。

(工商 )