在2012年8月降落在火星的好奇號探測車(Curiosity)，至今仍然運作良好，最近它傳回了一系列的火星雲朵照片，令我們體會到外星球的天空景色，也使科學家對火星的氣候有了新的研究方向。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，火星上的水份很稀少，所以火星的雲層並不是地球雲朵由水滴組成，而是由乾冰與水冰，因此它們要在最冷的時候才會出現。然而好奇號的照片顯示，火星雲層出現的季節比比平時更早形成，值得研究。

火星上的雲朵有水冰組成的，也有以乾冰形成的，兩種雲在不同的高度。(圖/NASA)

好奇號的「桅杆」裝有好幾種相機，它在前陣子向天空拍攝了一系列黑白和彩色照片，發現火星雲層是相當有層次的，還顯示著不同的顏色。科學家認為，這些火星雲層是冰晶形成的，這些冰晶散射了陽光，使得它看起來比更亮。

還一個有趣的發現，好奇號所拍的到火星雲，比原本所知高度更高，典型的火星雲出現在離地表不超過60 公里的高度，由水冰組成。但是好奇號的照片顯示，這些新雲在更高更冷的地方，主成份是乾冰。

科羅拉多州博爾德太空科學研究所( Space Science Institute in Boulder)的大氣科學家馬克·雷蒙(Mark Lemmon)說：「要是看到一團帶有閃亮柔和顏色的雲，那是因為雲粒子的大小幾乎相同，這通常代表雲層形成的時間相似，並以相同的速度增長。」

這些雲朵照片將幫助科學家確定哪些雲是由乾冰形成的，哪些是由水冰，並讓我們更了解火星雲是如何形成，這對於將來人類探索火星會有幫助。

(中時新聞網)