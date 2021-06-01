對於新冠肺炎疫情延燒，根據衛福部疾管署統計已經過世137人，超過2003年SARS的人數，前民進黨立委郭正亮今晚拍桌表示，現在問題是6月要怎麼救？

朱學恒今（1）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中詢問為何民進黨對於疫情延燒、死亡人數攀高卻無動於衷？郭正亮表示，應該是出了大意外，原本以為莫德納和AZ疫苗6月和7月大約會進來1500萬劑，國產大概在8月出來，可以銜接上。但沒想到疫情5月爆發，國際上疫苗又跳票，造成目前的情況。

郭正亮認為，人命才是第一要務，怎會是產業？人活著才能談統獨阿，要獨立也要活著！郭正亮強調，老百姓會覺得，有人要仰望天邊彩虹也可以，但人民現在這兩個月要活阿。

郭正亮也說，沈富雄向他透露，如果不讓「永齡基金會」的疫苗過關，民怨會撲天蓋地，即使連綠營也想要打國際的疫苗，畢竟人命高於黨派。

郭正亮表示，如果他是蔡英文，就壯士斷腕，先讓疫苗進來7、8百萬劑，新聞報導有人打疫苗，人心就不會浮動。郭正亮拍桌說，現在問題是6月怎麼救？現在過世的人數超過SARS，都可以寫進台灣歷史了。

(中時新聞網)