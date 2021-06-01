插畫家阿尼默日前以台語繪本《情批》獲波隆那拉加茲詩類別評審優選獎，如今又傳捷報，繪本作家林廉恩以《HOME》拿下波隆納拉加茲故事類首獎。林廉恩於臉書直呼「太幸運了」，「感謝讓我孕育這本書的朋友們跟台灣這塊土地，希望我們永遠都能自在如初的生活。」

《HOME》於去年出版，描述一隻鳥兒每日總是跟隨著一輛藍色小貨車的身影，從中闡述「家」的意義。林廉恩於序文中指出，這本書是先從5張波隆納的風景圖開始，先有了圖以後，才開始想故事。

林廉恩於序文中提及，家永遠是我們最熟悉最眷戀的地方，不管是真實存在的家，或是從小生長的城市及土地。不論去到多遠的地方，因為知道家在哪裡，有了安定的力量，最後始終會回到出發地，將自己拼湊完整，然後繼續接著，走向下一段旅程。

拉加茲獎評審指出，疫情讓大眾了解到「家」的重要，從書中的繪畫、文字、印刷等種種細節上，也將家的意義傳達得淋漓盡致，讓人感受到「儘管我們被禁閉起來，但仍可以創造新的世界。」

林廉恩曾任職於偶動畫公司擔任角色與美術設計，辭去該工作後才開始畫圖。擅長以壓克力、水性蠟筆、拼貼進行創作。創作內容多以當下的感受或是生活經驗為主題。

(中時 )