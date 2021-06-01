資深藝人張小燕罕見在臉書喊話「給我們疫苗」，引來駐德代表謝志偉批評；駐泰代表李應元則針對前國民黨主席朱立倫稱，泰國曼谷便利商店可以施打疫苗的說法進行駁斥。對此，台南市議員謝龍介痛批，此舉有如「桌上吃飯，桌腳放屎」，並要這些高官立刻閉嘴和辭職，因為他們沒資格拿著人民納稅錢去攻擊人民。

謝龍介今(1日)在臉書上表示，「桌上吃飯、桌腳放屎」，政府高官，尸位素餐，府高官，尸位素餐、還再狂言「恩重如山」，謝志偉、李應元，立即辭職吧！謝志偉、李應元，立即辭職吧！

這兩天，謝龍介看到駐德代表謝志偉忙著PK小燕姐，說台灣對人民恩重如山；看到駐泰代表李應元忙著PK朱立倫，說超商、超市不能打疫苗，他忍不住直言，這些駐外高官，拿著民脂民膏，卻只做跟國內人民、在野黨對幹的事，「駐德的，不是應該要去努力想方設法買德國的BNT疫苗嗎？駐泰的，不去應該提前學習佈署，在超商、超市便民的疫苗預約通路嗎？」

謝龍介痛批，正事不做，拿著高薪、花著公帑，「桌上吃飯，桌腳放屎」，卻回頭來罵國內小百姓和在野黨，而外交部長吳釗燮，縱容這些代表，假駐外、真內鬥，豈不是更混蛋？莫非是因為綠營網軍最近陣亡太快，援軍就找駐外高官來內銷、內鬥？

謝龍介更說，敬告這些到領著、花著人民納稅錢的厚祿高官們，立刻閉嘴，你們沒資格也不可以一邊花著人民納稅錢、一邊幹譙人民，有勇氣、有品格，就立刻辭職，那就隨便你要說什麼、做什麼！

(中時新聞網)