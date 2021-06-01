王仁甫和季芹一家在環保天燈上為台灣祈福。 （經紀人提供）

王仁甫一家四口日前首開先例直播24小時，為滿足粉絲，直播加碼到26小時後才結束，該集在「王仁甫和季芹之永遠的芹仁」臉書粉絲團上創觸及167萬次的佳績。這次直播，身為歌手出身的王仁甫，對歌迷點的歌來者不拒，不只現場飆高音，還挑戰高難度歌曲，宛如小型演唱會，令許多粉絲直呼：「等了20年終於等到今天！」

過程中，王仁甫用歌聲向大家說明開創YouTube 「芹仁PlayWhat」的用意，原來是季芹曾經說過：「結婚之後希望王仁甫可以陪她全世界到處走走。」沒想到自己放心中一生的願望，老公居然都有在計畫並開始學習拍攝和剪接紀錄兩人的旅行時光，讓季芹忍不住在鏡頭前大喊：「我要哭了啦！」

直播尾聲，芹仁一家也在環保天燈上為台灣祈福，兒子yaya寫下：「希望疫情能夠好轉，並且以後長大可以賺很多錢，讓爸爸媽媽不用再辛苦工作。」甚至還可愛地說：「希望能有一個疫苗打了，讓大家都不會生病。」

王仁甫和季芹夫妻則表示：「我們不是專業的醫護人員，沒辦法為疫情貢獻什麼，但希望可以透過自己是藝人的身分去開直播，宣導疫情要待在家重視防疫、外出要戴口罩，示範正確的居家防疫，讓全台人都可以同島一命挺過這次難關。」

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )