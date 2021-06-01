香港政府統計1日公布最新數據，4月零售業總銷貨價值的臨時估計為270億港元，較上年同期升12.1％，但仍遜於市場預期增長17％。扣除價格變動後，4月總銷貨數量年升10.9％，遜於市場預期增長16.2％。

港府數據顯示，4月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.8％。該月的網上銷售價值的臨時估計為18億港元，年增27.2％。

2021年前4個月，零售業總銷貨價值的臨時估計上升8.5％，網上銷售價值升53.1％，零售業總銷貨數量升8.1％。

4月份珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值年增93.2％；服裝銷貨價值年增64.7％；藥物及化妝品銷貨價值年增16.4％；汽車及汽車零件銷貨價值年增22.8％。超級市場貨品的銷貨價值則下跌12.7％；食品、酒類飲品及煙草銷貨價值跌3.7％。

港府發言人表示，4月零售銷售在低基數下，年增率繼續顯著增長。然而，訪港旅遊業持續冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水準。展望未來，在全球疫情反覆下，訪港旅遊業料需時復甦，因此零售業的短期前景仍然困難。

(工商 )