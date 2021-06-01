蘋果（Apple）WWDC（全球開發者大會）將在台灣時間6月8日凌晨揭幕，在此之前，蘋果率先公佈了學生可參與的Swift Student Challenge成果，今年獲獎者總共有350位分別來自35個國家或地區，而台灣有兩位傑出的學生獲獎，接著就來進一步了解得主之一薛竣祐參賽的幕後故事。

薛竣祐是逢甲大學資工系大三的學生，年僅21歲。不知你對他有沒有印象，事實上薛竣祐在2020年首度參賽時也獲獎，今年則是連續第二年獲獎，表現非常傑出。他是逢甲大學iOS社團的社長，雖是進大學才開始接觸程式設計，但是國中就接觸Minecraft，對於程式開發的概念有所啟蒙，對於程式語言抱持極大的熱情。

竣佑今年的作品使用與2020年參賽不一樣的架構，挑戰自我，透用AR的技術來結合主要的創意想法。他的得獎作品是「Hello World」，他提到受到新冠肺炎疫情影響，很多人沒有辦法實際見面與互動；他期待世界能越來越友善，不希望網路變成一道隔絕情感的牆，因此透過作品「Hello World」來傳遞。

Swift Student Challenge 2021參賽作品「Hello World」截圖。（薛竣祐提供）

「Hello World」運用了Playground Book的特性，設有五個關卡。每一關都有不同的2D人物會與你Say hello，使用者需要透過鍵入特定的表情符號來與之互動。他期待藉此可以讓人們去認識很多不一樣的人，以及多種打招呼的方式，並且給予友善的回應（作品：Hello World介紹），在疫情下能看見這樣的作品，令人感到十分暖心。

由於2020年參加過比賽，今年竣佑實際上能更早開始準備，大約花了兩三個月的時間進行議題發想。受訪時他談到，他想要計畫利用3D人物的方式來呈現，不過過程因為技術上的困難，就僅用2D方式呈現，雖然不夠完美，仍對自己的作品很滿意，因為已經完整傳遞了他想表達的意念。

未來，他非常期待擔任工程師，也很期待進入蘋果工作。他不僅有豐富Swift Student Challenge的參賽經驗，課餘時間還擔任Apple Teacher，自2020年9月起因為取得了相關證照，代表擁有了使用Pages、Keynote、Numbers、iMovie進行教學的能力，並且也善用課外時間帶領iOS Club社團的其他社員到國中去推廣Swift Playground，對於程式開發的教育與分享，也充滿熱情！

(科技)