受到國內新冠肺炎疫情影響，財政部國際財政司公告，2020年度稅務用途金融帳戶（CRS）資訊申報時間可以從6月1日到6月30日，展延為6月1日到8月2日止，財政部官員表示，延長申報時間並不會影響與日、澳、英資訊交換的時間。

財政部表示，依照金融機構執行共同申報及盡職調查作業辦法，申報金融機構如果遇到天災、事變或不可抗力之事遲誤CRS辦法所定申報時間，財政部可以視實際情況來延長申報時間。

但是隨著國內疫情升溫，金融機構啟動相關防疫措施，人力調度趨緊，原訂6月期間完成申報尚有困難，財政部部依CRS辦法規定，於公告延長CRS資訊申報期限至8月2日。

而所謂CRS是近年開始上路，金融機構配合盡職調查、辨識客戶的稅務居民，以及要將屬於已公告交換國的金融帳戶資訊申報給財政部，今年預計9月與日本、澳洲和英國交換資訊。

官員表示，雖然金融機構申報時間延長到8月2日，但已經詢問過財政資訊中心是否趕得及9月交換資訊，即使今年首次與英國交換，在時程上仍來得及。

財政部籲請金融機構於營運許可情況下，儘可能提早準備申報資料，並提醒申報2020年度CRS資訊相較2019年度有3項差異，包括新增應申報英國稅務居住者持有或控制帳戶資訊、應申報全部既有個人與實體帳戶資訊，及採用新版XML檔案申報格式規範。

(中時 )