台灣疫情延燒，目前部分縣市將一般旅館改成「加強型防疫旅館」，不過大陸專家認為，用一般旅館來收治可能的病患有「很明顯的缺陷」；相較之下，大陸方艙醫院能有效解決醫療資源擠兌問題，「蓋之前是人等床，蓋了之後床等人。」

由新國際理論與實踐中心發起的「台蘇視訊交流：方艙醫院與防疫體系」視訊座談會1日舉行，邀請曾赴武漢抗疫的江蘇專家小組分享組建方艙醫院經驗。台大醫院名譽教授高明見、高雄民間防疫聯盟發起人蘇偉碩都好奇：大陸是何種標準才啟動方艙醫院？方艙醫院和專責醫院之間病患如何互轉？蓋方艙醫院之前和之後有何差異？台籍建築師謝英俊則認為，篩檢、方艙、疫苗是解決疫情的3大要素，其中方艙醫院把感染者全部集中起來，是最重要關鍵。

南京醫科大學第一附屬醫院劉波表示，何時啟動方艙醫院並沒有一定標準，但只要感到專責醫院即將發生醫療資源擠兌、需要分級收治、或有多起家庭群聚時，就該準備方艙醫院。蓋方艙醫院好處非常明顯，就是蓋之前是「人等床」，蓋之後變成「床等人」。大陸4個新冠病患就有1人是在方艙醫院診療，可見方艙醫院的重要。

大陸東南大學建築研究所執行總建築師曹偉去年2月參與編寫《公共衛生事件下體育館應急改造為臨時醫療中心設計指南》，把方艙醫院選址、內部分區，以及汙水收集、空調設置等「眉角」全部寫入54頁指南中。經過多方研究，體育場館寬敞、通風、交通便利，是蓋方艙醫院的最佳選擇，且要畫出「三區（清潔區、汙染區、半汙染區）兩通道（醫務人員通道、患者通道）」。

南京市第一醫院前副院長馮丁認為，台灣把一般旅館改為加強型檢疫場所「有很明顯的缺陷」：第一，旅館很難區分清潔區和汙染區；第二，旅館欠缺通風、排水等傳染病防治需要的基本設施；第三，旅館房間各自分隔，用來收輕症或無症狀確診病患，醫護效率太低。擔任《設計指南》醫療顧問的馮丁表示，方艙醫院1周之內就可以準備好，「如果能在疫情爆發時盡早準備，從我們的經驗來看是有用的。」

(旺報 )