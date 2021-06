蘋果(Apple)WWDC(全球開發者大會)將在台灣時間6月8日凌晨揭幕,在此之前,蘋果率先公佈了學生可參與的Swift Student Challenge成果,今年獲獎者總共有350位分別來自35個國家或地區,而台灣有兩位傑出的學生獲獎,接著就來進一步了解得主之一顧賀翔參賽的幕後故事。

顧賀翔年僅22歲,是海洋大學資工系大四學生。他本次因為系上教授分享,而獲知Swift Student Challenge比賽資訊。從得知比賽到遞交比賽作品中間只有約兩週的時間,雖然匆促,但由於了解到技術使用、創意、說明的內容會是評分的三大重點,因此他花費了約一週的時間來找尋創意,發想作品主軸,最後僅花三、四天即完成開發,相當感恩的是,他首次參加就順利獲獎!

顧賀翔分享,他本次作品的創意來自電影《露西》中的台詞「Time is the only true unit of measure. Without time, we don’t exist.」。時間是一個被定義出來的單位,但是人們卻對時間有相關的感受,例如快樂時覺得時光飛逝、無聊時就覺得時間過得很慢。因此他對於「時間」的議題格外感興趣,也很好奇是否人們可以嘗試控制時間的方向性,能回到過去作下更好的決定;甚或可以控制時間的速度,讓對抗疫情的時間可快速跳過等等。

基於這樣的好奇,他運用SwiftUI、Tiimer 、AV Fundation等工具打造了名為「Time Flies」的小遊戲(影片介紹、作品介紹)。遊戲的目標就是讓人們在指定的時間秒數按下停止鍵,並且可以透過設定,在計時畫面加入窗簾、是否開啟滴答聲、遮住部分秒數畫面等條件,提升、改變遊戲難度。

首次參與Swift Student Challenge的他,實際上接觸程式開發的時間時間也不久,是從大一學習C語言開始。他特別指出當時教授C語言老師經常提出一些題目,邀請學生解答。他認為這個方式時常能激發他去思考,也很享受解題的過程;他自己也經常欣賞探討議題的節目、Discovery探索頻道以及目前仍舊under debate的議題,去思考一些比較深入、未解的問題,並且期待找尋到未有正確解答的題目,找尋到可以發揮的空間。

接近畢業時間的他,目前沒有規劃繼續進修,而期待可以進入職場,從事與AI (人工智慧)或是Machine Learning(機器學習)相關的工作。雖然他本身有個人可單獨開發iOS app的經驗,也與團隊有一同開發的專案的經歷,但未來他期待可以從事演算法開發的工作。顧賀翔認為,開發程式的過程裡「創意是最重要的一環,技術是達成創意目的的辦法」,鼓勵每一個對程式開發興趣的朋友,不要憂慮技術不足,「有好的想法」就不用怕!

(科技)