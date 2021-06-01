未蓋好急釋股，踩到發起人持股不得低於50％紅線的德商達德允能風場，在提出疫情影響破產之虞後，經濟部從寬以不可抗力「救急」考量，給出「三條件」原則同意釋股申請案，允能同時必須匯入3.5億履約保證金，違反其中一項將扣款，後續達德須在7月底前繳交資料與保證金，能源局才會正式發出同意函。不過雖然德達釋股案可望過關，後續恐影響其參加政府離岸風電第三階段區塊開發甄選評分。

經濟部能源局組長陳崇憲指出，達德需在同意三條件下才會同意其釋股案，第一是財務、未獲利承諾等資料須具真實性，其次新增的資金須用於允能工程上，並成立第三方監管機制(銀行)監督，第三是此案乃基於情勢危急，屬於「救急」特例，未來在完工併網前不得再有相關股權移轉動作，「只要違反一項，就要扣3.5億保證金。」

達德位在雲林的允能風場，日前申請釋股，要將23％股權賣全球第四大石油與天然氣公司法國道達爾(Total)集團，如此違反發起人股權不得低於50％規定，遭質疑台灣離岸風電淪為金錢遊戲。

經濟部能源局表示，允能提出釋股原因是Covid-19造成整體專案工程延宕衍生成本，基於風場已進入海上施工階段，架設相關風機、海事工程作業、並已安裝完成3座風機及5座水下基礎，綜合考量重大公共利益及相關社會成本影響，歷經三次會議討論後，才決定有條件同意此案。

經濟部要求達德最晚7月底前須補足資料與匯入保證金，但預料達德這一兩周就會送件趕審。位於雲林外海的允能風場，現行德達持股48％是最大股東，日商双日會社Sojitz持股27％及泰國電力公司EGCO 持股25％。釋股案過關後，達德持股會降至25％，新股東道達爾則持有23％。

能源局強調，早在2019年就有注意到風場股權移轉動作，所以將其列為重大變動事項，須報請經濟部同意。至於其他開發商是否可以比照達德大量釋股？能源局說，除非是承認破產這樣的重大理由。

可如果廠商故意假破產真移轉呢？能源局表示，廠商申請破產會在全世界留下紀錄，對其爭取其他專案或業務不是好事。像此次股權移轉就會把資料移交給第三階段區塊開發審查委員會，由其評分參考。

經濟部強調，這是有條件下同意釋股，後續允能需技術、財務等履約能力應不低於原本團隊架構，並應朝如期於今、明年完工併聯。

達德則回應，允能風力是因風場建設期間受到全球疫情衝擊，造成專案公司成本超支，出現重大資金缺口，才申請引進新股東進行股權調整。但本案是允能專案公司出現財務困難，wpd 達德集團公司本身營運正常，無任何破產疑慮。

後續在道達爾集團加入本案成為新股東後，將更有利於本案順利興建完成。

(中時 )