蘋果（Apple）在今年第二度以全線上形式召開全球開發者大會 (WWDC21)，屆時預計會有全球數百萬位開發者與會。其中將包含一群 350 位來自 35 個不同國家或地區的 Swift Student Challenge 獲獎者。多名優秀的學生們藉由參與一年一度的 Apple WWDC 學生挑戰賽，提交 Swift playground 原創作品獲選參加大會，展現各自的程式編碼及解決問題的能力。

「每一年，Swift Student Challenge 的申請人都以他們的天賦與創造力激發我們的靈感，」 Apple 的全球開發者關係暨企業與教育市場行銷副總裁 Susan Prescott 表示。「今年，我們感到非常榮幸，能看到申請並贏得挑戰賽的年輕女性人數創歷史新高，我們竭盡全力維持這項進步，並期待能達到真正的性別平等。」

在這群年輕女性中，這三位獲獎者不僅運用科技解決現實生活上的各種問題，更積極地協助下一代做同樣的事。早在高中畢業之前，她們便懂得在開拓前程的同時，確保其他人能擁有足夠的工具以跟上她們的腳步。

＊Gianna Yan 13 歲時便開始開發 app

COVID-19 全球大流行開始之際，為了將食品雜貨等生活必需品宅配到他們位於夏威夷的家，Gianna Yan 免疫力功能低下的祖父母吃足了苦頭。

家住加州奧克蘭，16 歲的 Yan 表示「當時，我和姊姊迫切地想要協助他們。距離遙遠，我們無法實際與他們相聚，」於是，這對姊妹創造了 Feed Fleet。這個 app 將志工與高風險族群進行配對，讓志工能把生活必需品送抵他們家門口。而 Yan 並未因此而滿足。

Gianna 和 Shannon 姊妹建構 Feed Fleet app，連結志工與高風險族群，提供免費的生活必需品送貨服務。Yan 參加了由學生發起的非營利組織 The Farmlink Project，協助農場將過剩的農產品連接到食物銀行。僅僅過了一年多，這項計畫已重新分配超過 3,000 萬噸的食物。

此外，Yan 正在設計協助學生回報校園性侵害案件的 app，以及另一個幫助女性自我檢查乳癌與心臟病症狀的應用程式。而這些僅是她在 COVID-19 全球大流行期間參與的企劃案。她分享：

若我們在培育下一代時強調多元性的重要，便能持續加速科技領域的創新。

Yan 自 13 歲起便開始探索如何以對社會有益的方式運用科技。當時，她創造了一個以提高千禧世代選民投票率、強化公民參與的網路 app。這個 app 為她贏得了 Congressional App Challenge 的獎項，而 Yan 亦得到與美國國會議員 Barbara Lee 會面談話的機會。

「那次談話中，」Yan 說道，「我們聊到我們共同所在的奧克蘭市數位落差。在那之後，我就開始著手進行自己的工作坊，教導黑人、原住民和有色人種（BIPOC）小學生程式編碼。」

至目前為止，她已透過這個 Encode Change 工作坊教導接近 100 位學生程式編碼的基礎。

「若我們在培育下一代時，強調多元性的重要，那我們便能持續加速科技領域的創新，」Yan 如是說。「我認為，若來自多種不同背景的人的聲音都能被聽到，我們便能更精確地找出影響世界的關鍵問題，而這點非常重要。」

＊Abinaya Dinesh

去年的一次個人經驗，讓 15 歲的 Abinaya Dinesh 對醫學領域的科技應用燃起熱情。Dinesh 說道，「有一次，我去看了胃腸科，醫師將我診斷為盆底功能障礙」、「然而，之後他完全沒有提到該如何改善我的身體狀況。」有鑑於此，住在紐澤西州北布倫斯威克鎮的 Dinesh 創造了名為 Gastro at Home 的 app，而她計畫於今年夏天在 App Store 上架這個 app。此 app 提供一個途徑，讓有腸胃疾病的人能取得訊息和資源。有時候，腸胃疾病的狀況可能是相當敏感的話題，因此 Gastro at Home 的訊息傳播角色尤其重要。Abinaya Dinesh分享：

我認為，我們必須不斷突破可能與不可能之間的界限，正因為沒有人能代替我們這麼做，這件事才顯得如此重要。

去年，Dinesh 也建立了自己的非營利組織 Impact AI，幫助年輕人學習人工智慧，並促進此項領域的道德實踐。在 Impact AI 中，Dinesh 提出了為期八週的 Girls in AI 高中生計畫，教導年輕女性基礎的程式設計和機器學習。

「我非常熱愛教學，」Dinesh 表示。向下一個世代展現這項科技的存在，並說明它能為醫學和社會帶來長足進步，這是很重要的。榮幸的是，在計畫結束後，數名正在申請大學的高三生告訴我，在Girls AI 的經驗改變了她們的選系方向。」

高中畢業後，Dinesh 計畫申請醫學系或電腦科學相關科系，讓她能持續不斷地探索科技如何推動醫學領域的進步。

「我認為，我們必須不斷突破可能與不可能之間的界限，正因為沒有人能代替我們這麼做，這件事才顯得如此重要。」

＊Damilola Awofisayo

17 歲的 Damilola Awofisayo 來自維吉尼亞州的 Woodbridge。她熱愛黑客松——一種聚集程式設計師，讓他們在嚴格的時限內共同研發軟體的活動。但在去年一連串申請失敗的經驗後，她和朋友決定自己舉辦一個黑客松活動。

於是，TecHacks 便誕生了。這個非營利組織以「為各地的年輕女性創造支持性的環境，讓她們能在與一群志同道合的女性競爭、合作的過程中，揮灑創造力、解決問題並展現自己的天賦。」

開放給女性及非二元性別者，這個組織的第一個黑客松於 2020 年八月在線上邀集了超過 800 位來自 60 多個國家的參與者。對出生於美國，又在奈及利亞住過一段時間的 Awofisayo 來說，將這個活動推展至國際，是至關重要的課題。Damilola Awofisayo 分享：

當科技領域的女孩人數增加時，你同時也能看到被討論的議題以及其解決方式都出現變化。而我很興奮能參與這項改變。

「我們創立 TecHacks 時，腦中明確地知道自己喜歡什麼，不喜歡什麼，我們也明白哪些面向對女孩特別有幫助，」Awofisayo 表示。「我也得以在 TecHacks 團隊中納入其他奈及利亞女孩。對我而言，能持續不斷地激勵人們，無論是來自奈及利亞，或世界其他國家那些無法和我們擁有相同機會的人們，是非常重要的事。」

除了計畫今年八月 TecHacks 的下一場黑客松，Awofisayo 亦協助 TecHacks 開設工作坊，以及一年一度的獎學金計畫。她也正在開發一個美國手語 app，並期望能在今年稍晚於 App Store 上推出。

提到高中畢業後的生涯規劃，Awofisayo 計畫雙主修電腦科學及政治，希望能藉此為這兩個領域的交集處帶來改變。

「科技領域的創新十分快速，」她說道。然而，關於如何實踐平等，如何讓科技為來自各種不同背景的人服務，社會對這類議題的討論顯然不足。但當科技領域的女孩人數增加時，你同時也能看到被討論的議題以及其解決方式都出現變化。而我很興奮能參與這項改變。

Apple 很榮幸能藉由一年一度的 WWDC 學生計畫，支持並培育下一世代的開發者。三十多年來，數以千計的學生都在磨練他們的程式編碼技術，並連結其他來自各個年齡層的程式設計師。期間，他們也持續規劃著自己長遠而成功的科技職涯、建立創投投資的新創公司，並組建致力於創造更美好未來的非營利組織。

除了Damilola Awofisayo、Gianna Yan 和 Abinaya Dinesh 的獲獎故事，有興趣的你也可以來了解台灣兩位獲得Swift Student Challenge獎項的學生-薛竣祐與顧賀翔背後的開發故事。

(科技)